Rimini, 21enne aggredito in centro da nomade: lo sfogo della mamma

Episodio di incredibile violenza a Rimini, dove un giovane di 21 anni è stato attaccato da due ragazzi, finendo al pronto soccorso con numerose ferite ed alcuni denti rotti. In ospedale anche il principale autore dell'aggressione, un nomade di 18 anni, che ha riportato un serio trauma cranico mentre tentava di sfuggire alle forze dell'ordine intervenute sul posto.

I fatti, stando a quanto riferito dai quotidiani locali, si sono verificati durante la notte fra sabato e domenica scorsi, in pieno centro storico.

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, la vittima si trovava insieme ad alcuni amici in piazza Cavour quando, intorno alle 2:00, è stato improvvisamente assalito dal 18enne e da un altro ragazzo, entrambi ubriachi. In particolare il primo, che quella sera stava festeggiando la maggiore età, ha colpito il 21enne con una cassa bluetooth che aveva con sé.

Immediato l'intervento delle autorità locali, accorse sul posto dopo la segnalazione. Alla vista degli agenti della squadra volanti, il neo-maggiorenne ha tentato subito la fuga ma, con la mente annebbiata dai fumi dell'alcool, ha perso l'equilibrio mentre scendeva delle scale ed è caduto da un'altezza di circa 2 metri, battendo la testa. Trasportato d'urgenza in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale Bufalini di Cesena, il ragazzo è stato ricoverato per un serio trauma cranico anche se le sue condizioni non sono critiche.

Meno grave la vittima del giovane nomade, ancora sotto choc per quanto subito. A causa delle lesioni riportate alla bocca, il 21enne dovrà sottoporsi ad un intervento chirurgico all'arcata dentale. A commentare l'intera vicenda è proprio la madre del ragazzo, ancora incredula per quanto accaduto a suo figlio. “ Un tranquillo week end di paura è proprio la definizione del fine settimana appena trascorso nel centro storico di Rimini, dove un gruppo di ragazzi ha seminato violenza brutale e gratuita ad altri giovani, che trascorrevano spensierati e tranquilli il sabato sera nel cuore del centro storico. Si badi bene il centro storico di Rimini, fra le cantinette della Vecchia Pescheria e piazza Cavour, non un quartiere degradato della periferia di una grande città ”, ha esordito la donna, come riportato da RiminiToday. “ Un centro storico però off-limits ai nostri giovani e a chiunque, a quanto pare, perché frequentato da marmaglia, ubriachi e facinorosi: ma allora i nostri ragazzi dove devono andare? Noi dove dobbiamo andare? Sentirmi dire da alcune persone che mio figlio non doveva trovarsi a quell’ora in piazza perché è pericoloso mi lascia interdetta ”.