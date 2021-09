Rissa alle Poste, arrestato candidato sindaco No Vax

"Vaccini vogliamo verità". È lo slogan che ha dato il nome ad un movimento di ostinati No Vax e che oggi esprime un candidato sindaco a Trieste, Ugo Rossi. Oggi Rossi è stato arrestato dopo una colluttazione in cui un carabiniere è stato ferito. Pare che a scatenare il parapiglia sia stata, secondo le prime ricostruzioni, una discussione sulle mascherine sfociata in rissa.

Trieste, mezzogiorno circa. In un ufficio postale una signora di mezza età, candidata nella lista guidata da Rossi, chiede di effettuare il pagamento di alcune bollette allo sportello. Non indossa la mascherina, asserendo di essere affetta da una patologia che la dispensa dall'obbligo di utilizzo nei locali chiusi. Da questo punto, la versione della donna e quella degli impiegati divergono. Questi sostengono di avere permesso alla signora di effettuare l'operazione, mentre l'aspirante consigliera comunale racconta di essere stata insistentemente richiamata dal direttore ad utilizzare il dispositivo di protezione individuale. A un certo punto, il computer si sarebbe bloccato e la donna avrebbe chiesto di riavere indietro i propri documenti, senza capire se il pagamento fosse andato a buon fine.