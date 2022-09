Rissa fra rider per una consegna, straniero accoltella il collega

Una discussione nata all'improvviso, con tutta probabilità per decidere chi dovesse prendere in carico l'ultima consegna. E che è degenerata in pochi minuti, con uno dei due "riders" che ha accoltellato l'altro dinanzi agli occhi attoniti e spaventati di turisti e residenti. Protagonista della vicenda svoltasi in Toscana, a Siena, è un uomo di trentacinque anni originario dell'Egitto, che dopo esser fuggito è stato individuato in un secondo tempo dai carabinieri e denunciato per lesioni e danneggiamento.

In base a quanto riportato da La Nazione, i fatti si sarebbero svolti due sere fa poco dopo le 21, mentre l'aggressore è stato identificato nelle scorse ore. I due, che lavoravano come riders consegnando cibo per una nota piattaforma online di delivery, si trovavano nella zona di Porta Camollia, a due passi dal centro storico della città toscana. Un luogo molto frequentato da visitatori italiani ed esteri, soprattutto in questo periodo dell'anno. Secondo le prime ricostruzioni effettuate dagli inquirenti, a scatenare il diverbio potrebbe essere stata una chiamata giunta in precedenza per una consegna a domicilio: entrambi gli uomini avrebbero evidentemente voluto occuparsene, per ovvie ragioni economiche (visto che i riders vengono pagati in base al numero di consegne portate a termine) ma nonostante i tentativi, non sarebbero riusciti a raggiungere un compromesso che soddisfacesse entrambi.

Il tentativo di fuga

Nessuno dei due appariva infatti intenzionato a fare un passo indietro, fino a quando la situazione è degenerata in maniera definitiva: l'extracomunitario avrebbe in un primo momento iniziato ad insultare ripetutamente il rivale e poi sarebbe passato direttamente dalle parole ai fatti, balzandogli addosso ed aggredendolo. Non prima di aver estratto il coltello che aveva in tasca, utilizzandolo per colpire il collega. E chissà cosa sarebbe successo, se le urla dei presenti e un primo intervento di un ristoratore dell'area (che ha cercato di convincerlo a desistere) non avessero alla fine indotto il nordafricano a darsi alla fuga, tentando di far perdere le proprie tracce dopo aver danneggiato con la lama anche il ciclomotore che l'altra persona utilizzava per consegnare le pietanze.

Il malcapitato, immediatamente soccorso, ha riportato alcune lievi ferite in varie parti del corpo e non è mai stato se non altro in pericolo di vita. Sul posto sono poi giunti i militari dell'Arma, allertati da alcuni passanti che hanno assistito all'intera scena fornendo un identikit dell'accoltellatore. E le forze dell'ordine lo hanno rintracciato a poco più di ventiquattr'ore di distanza dai fatti, chiudendo il cerchio.