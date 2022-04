Ristoranti, messa, musei: tutte le regole da seguire a Pasqua e Pasquetta

Quella 2022 sarà la prima vera Pasqua del post Covid. Dopo due anni di restrizioni, di cui uno in lockdown totale, gli italiani potranno finalmente riappropriarsi delle proprie tradizioni per quella che è generalmente la festività che inaugura le gite fuori porta della bella stagione. Sarebbe sbagliato pensare a un totale liberi tutti ma, rispetto al 2021 e, soprattutto, al 2020, la situazione è decisamente diversa. Ci sono ancora alcune regole da rispettare, anche perché in Italia lo stop a tutte le regole, anche a mascherine e Green pass è previsto per il 1° maggio, anche se, visto e considerato che il virus continua a ripresentarsi, sono possibili delle proroghe. Ecco, quindi, come sarà la Pasqua 2022.

Ristoranti e bar

Il Green pass rafforzato non serve più. Per frequentare bar, ristoranti, locali e locali al chiuso è sufficiente essere in possesso di un certificato derivante da un tampone negativo eseguito nelle precedenti 48 ore. Nessun documento, invece, viene richiesto per mangiare nei dehor, che nella bella stagione tornano a essere affollati. La mascherina continua a essere obbligatoria per accedere ai locali interni. Sono cadute le limitazioni sul numero massimo di persone che possono sedersi a uno stesso tavolo, anche negli ambienti chiusi.

Hotel e strutture ricettive

Per soggiornare nelle strutture ricettive del Paese non è più necessario mostrare il Green pass, nemmeno quello base. Resta comunque obbligatoria la mascherina per accedere all'interno degli ambienti chiusi.

Viaggi

A bordo di treni, mezzi pubblici, aerei e, in generale, a bordo di qualunque mezzo di trasporto a breve o lunga percorrenza, è obbligatorio mostrare il Green pass base e indossare la mascherina. In questo specifico caso, resta obbligatorio il sistema di protezione individuale di tipo Ffp2.

Chiesa e celebrazioni religiose

All'interno dei luoghi di culto permane l'obbligo di indossare la mascherina, anche se non è più necessario mantenere il distanziamento. In virtù delle celebrazioni religiose per la Pasqua, molti comuni hanno reintrodotto l'obbligo di mascherina anche all'esterno per partecipare alle processioni. Sarà il ritorno di questo tipo di celebrazioni dopo il Covid.

Musei

Così come in tutti gli altri luoghi al chiuso, anche nei musei è necessario indossare la mascherina, tuttavia per l'ingresso nei parchi archeologici, alle mostre e negli altri luoghi della cultura non è più necessario mostrare alcun tipo di Green pass.

Concerti

Per partecipare a spettacoli nelle sale museali e da concerto, e in ogni altra location al chiuso, è necessario esibire il Green pass rafforzato ed è obbligatorio indossare la mascherina di tipo Ffp2. Per gli eventi all'aperto, invece, è sufficiente mostrare un Green pass base ma resta l'obbligo di indossare la mascherina Ffp2.