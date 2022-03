Prima le tensioni con la Lega, poi l'ok unanime del Cdm all'allentamento delle misure

Il governo procede spedito nell'intenzione di liberare l'Italia dalle ultime restrizioni rimaste contro il Covid-19. Nonostante i malumori iniziali della Lega, il Consiglio dei ministri ha approvato all'unanimità il decreto che contiene la road map del post pandemia. Si tratta di un calendario di allentamenti in vista della fine dello stato di emergenza, fissato per il 31 marzo, che non sarà prorogato ulteriormente. Ecco le novità del cronoprogramma sulla fine a tappe delle restrizioni.

Green pass

A maggio dovrebbe finire l'obbligo del green pass, che quindi non dovrebbe essere più esibito. A partire dall'1 aprile dovrebbe cadere l'obbligo di super green pass per gli over 50 per accedere sul posto di lavoro. Invece dall'1 aprile si tornerebbe al certificato verde base: in questo caso basterebbe essere vaccinati, guariti dal Covid-19 o mostrare l'esito negativo di un tampone. Tuttavia fino al 30 aprile dovrebbero restare in piedi le sanzioni per chi ne è sprovvisto.

Il super green pass (solo per vaccinati e guariti) dovrebbe rimanere fino al 30 aprile per i servizi di ristorazione al chiuso, per i centri benessere, per le sale gioco, le discoteche, i congressi e gli eventi sportivi al chiuso. Quello base invece sarà necessario fino al 30 aprile per alcune attività come mense, concorsi pubblici, colloqui in carcere e per i trasporti a lunga percorrenza. Dall'1 aprile non dovrebbe essere più richiesto il certificato verde sui bus e in generale sui mezzi di trasporto pubblico locale, mentre continuerà a vigere l'obbligo di indossare le mascherine fino al 30 aprile.

La Lega aveva sollevato dubbi sull'obbligo di mostrare il green pass nei ristoranti e aveva chiesto di prevedere subito lo stop al certificato verde rafforzato anche al chiuso: il ministro del Turismo Massimo Garavaglia aveva sottolineato alcune "incoerenze" come il green pass al ristorante e non in albergo, proponendo di eliminarlo subito per i ristoranti anche al chiuso.

Obbligo vaccinale

L'obbligo di sottoporsi alla vaccinazione contro il Coronavirus dovrebbe restare in vigore fino a fine anno solamente per il personale nel mondo sanitario e nelle residenza sanitarie assistenziali (Rsa). Dovrebbe invece decadere per il comparto scuola e per quello della sicurezza, dove era stato finora previsto. L'obbligo vaccinale dovrebbe restare fino al 15 giugno, ma dall'1 aprile dovrebbero decadere tutte le sanzioni tranne quella pecuniaria.

Quarantena e dad

Niente più quarantene da contatto: in isolamento dovrebbero andare solo i contagiati, mentre chi ha avuto un contatto con un positivo dovrà applicare il regime dell'autosorveglianza. In particolare, per quanto riguarda le scuole, dovrebbe quindi decadere la quarantena e andrebbero in didattica a distanza solo gli alunni in isolamento perché contagiati. Dunque non dovrebbe esserci più la distinzione tra vaccinati e non vaccinati come ora. Gli studenti comunque, fino a fine anno, dovranno rispettare una distanza interpersonale di almeno un metro.

Mascherine

Quanto alle mascherine, l'orientamento è quello di prolungare l'obbligo di indossarle al chiuso fino al 30 aprile. Quindi fino a questa data dovrebbe restare in vigore l'attuale regime sulle mascherine.

Capienze

Dall'1 aprile dovrebbe tornare al 100% la presenza dei tifosi negli stadi italiani, che allo stato attuale è ferma al 75%, e per accedervi dovrebbe essere richiesto il solo green pass base. All'aperto, più in generale, sempre dall'1 aprile dovrebbero decadere le capienze limitate del pubblico. In sostanza dal primo aprile addio ovunque al limite alle capienze nelle strutture.

Cts, commissario e colori

Considerando che il 31 marzo cesserà lo stato d'emergenza, dall'1 aprile dovranno decadere tutte le strutture emergenziali connesse, come il Comitato tecnico-scientifico e il commissario straordinario all'emergenza. Dall'1 aprile verrà istituita una unità operativa presso il ministero della Sanità, che gestirà il regime transitorio e il completamento della campagna vaccinale. Addio anche al regime delle zone colorate per le Regioni.

