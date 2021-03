Ristoranti si trasformano in mense: l'escamotage per aggirare i provvedimenti di chiusura

In tutti i provvedimento firmati dal governo, sia al tempo di Giuseppe Conte sia ora con Mario Draghi, è previsto che le attività di mensa e di catering "su base contrattuale" continuino a svolgere la loro attività. Ciò significa che le attività di somministrazione e distribuzione di cibo e bevande che sono in possesso di un contratto con un'azienda non sobo obbligate ad abbassare le saracinesche, come invece accade ai ristoranti e ai bar tradizionali. " La ratio era lasciare aperte le mense aziendali appaltate a ditte esterne, poi è arrivata l'interpretazione estensiva ", ha spiegato l'ex senatore, oggi imprenditore alimentare, Gianluca Pini a Il Fatto Quotidiano. E l'interpretazione estensiva ha permesso a molti di utilizzare questa deroga come escamotage, soprattutto dopo un ulteriore spostamento dei paletti interpretativi.

Gianluca Pini, che vive e opera nell'area forlivese, ha rivelato a Il Fatto Quotidiano di avere le prove che molti ristoranti utilizzano l'interpretazione estensiva per servire pasti anche al tavolo in zona arancione o rossa, ricadendo perfettamente all'interno del recinto tracciato dai provvedimenti del governo. Pare, infatti, che ci siano ristoranti che per aggirare le norme firmino contratti di somministrazione con alcune aziende della zona, che dichiarano di servirsi di quel locale per far mangiare i propri dipendenti. Certo, non sono derogate le misure in materia di sicurezza tra le quali l'obbligo di distanziamento tra i tavoli e di mascherina. Tuttavia, al netto di questo è possibile lavorare come se ci si trovasse in zona gialla. L'assenza di controlli completa il quadro di una norma confusionaria, che balza all'occhio soprattutto ora che l'Italia è travolta dalla terza ondata.

" Ho le prove che in questa zona diversi locali fanno entrare chiunque. All’ingresso fanno firmare un modulo prestampato in cui si dichiara di essere il legale rappresentante della propria società e di volersi avvalere del 'servizio mensa' ", dice Gianluca Pini a Il Fatto Quotidiano, riferendosi all'area forlivese. Questa pratica è uno schiaffo in faccia a tutti i ristoratori, baristi e imprenditori che, invece, da un anno si attengono alle regole e oggi sono sull'orlo del fallimento in attesa dei ristori. " Non c’è nessuna verifica, ci si siede e si mangia. Chi, come noi, tira avanti con l’asporto e le consegne a domicilio fa la figura del fesso ", ammette Pini.