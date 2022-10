"A Ballando grazie all'AgCom", "Bello vederti rosicare". Nuove scintille tra Mentana e Rizzo

Che ci faceva il "compagno" Marco Rizzo a Ballando con le Stelle? Il pubblico del popolare show danzereccio di Rai1 avrà strabuzzato gli occhi: ieri sera, durante lo spettacolo condotto da Milly Carlucci, è d'improvviso apparso il leader di Italia Sovrana e Popolare. Proprio lui, il comunista anti-sistema e fan di Che Guevara. Tra giravolte in pista, lustrini e paillettes, l'esponente politico è spuntato a sorpresa tra il pubblico che all'Auditorium Rai del Foro Italico assisteva alla gara di ballo tra vip.

Rizzo a Ballando con le Stelle

L'immagine di Rizzo accomodato in platea "in incognito", catturata dai teleschermi e prontamente rimbalzata sui social, ha scatenato commenti divertiti e in alcuni casi irriverenti. In molti si sono domandati il motivo di quella presenza così insolita rispetto al contesto nazional popolare del seguitissimo show di Rai1. Ebbene, ecco svelato l'arcano: il leader di Italia Sovrana e Popolare, con ogni probabilità, stava seguendo lo spettacolo in qualità di amico e ammiratore dell'attore Enrico Montesano, uno degli aspiranti ballerini in gara. La sua fugace apparizione sugli schermi della rete ammiraglia Rai ha innescato le ironie di Enrico Mentana, che prima del voto aveva litigato con lui proprio in merito all'esposizione mediatica concessa al suo partito.

La stoccata di Mentana

" L'Agcom ordina il riequilibrio: Marco Rizzo in prima fila a Ballando con le stelle ", ha punzecchiato sui social il giornalista, postando uno screenshot che ritraeva il politico inquadrato in tv. Nelle parole del direttore, un implicito riferimento sia al richiamo sulla par condicio ricevuto nei giorni scorsi dal Garante (e da lui contestato), sia alle polemiche pregresse con lo stesso leader comunista. Ospite su La7 in vista delle elezioni, infatti, l'esponente di sinistra aveva attaccato Mentana così: " È la prima volta che vengo invitato da e sono qui solo perché lo prevede la legge. Lei è forte con i deboli ". Il direttore del TgLa7 aveva subito replicato. La beffarda stoccata riferita a Ballando con le Stelle non ha fatto altro che smuovere ancora i dissapori.

La replica di Rizzo

All'indomani della serata trascorsa all'Auditorium Rai come spettatore, Rizzo è infatti intervenuto a sua volta sui social. " Fare rosicare Mentana è sempre una medaglia ", ha commentato il leader di partito, lanciandosi poi in un nuovo attacco contro l'inviso giornalista di La7: " Grave è invece il totale senso di impunità che questo signore ha nei confronti di leggi e regole stando col mainstream. La dimostrazione è il disprezzo con cui si relaziona all’Agcom per il provvedimento di violazione del par condicio ".