Pugni in testa e sul volto: romeno picchia la moglie e i carabinieri lo arrestano in flagranza

A Spinetoli in provincia di Ascoli Piceno, una donna ha chiamato il 112 spaventata dalla violenta furia con la quale il marito si stava accanendo su di lei.

Arrivati sul posto, i carabinieri hanno fermato l'uomo, un romeno di 59 anni, che neanche davanti all'arrivo delle forze dell'ordine ha arrestato la sua ferocia. L'uomo è stato colto in flagrante mentre stava picchiando, con pugni al volto e alla testa, la compagna 48enne anche lei di origini romene. Braccato dai militari, in uno stato di particolare agitazione, ha continuato a inveire contro la donna, costringendo i carabinieri a intervenire energicamente per bloccare il romeno e riportarlo alla calma.

La donna è stata portata al pronto soccorso di San Benedetto del Tronto, dove è stata visitata. Il referto medico parla di 20 giorni di prognosi per traumi e contusioni in varie parti del corpo. L'uomo, invece, è stato portato in caserma e arrestato per maltrattamenti in famiglia, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. Lì è stata ascoltata anche la 48enne che ha raccontatato di essere stata vittima, più volte negli ultimi anni, di percosse da parte del marito anche per futili motivi. Parole che poi sono state messe al verbale per una denuncia.

L'arresto dell'uomo è stato già convalidato dai giudici del tribunale di Ascoli Piceno come richiesto dalla procura della Repubblica che coordina le indagini, e attualmente si trova in stato di custodia cautelare in carcere.