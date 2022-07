Rotaie roventi per il caldo, a Milano rallentano le metropolitane

Rischioso non solo per l'uomo ma anche per le macchine. Il caldo record che si sta abbattendo in queste ore sull'Italia ha provocato disagi persino sulla mobilità nei grandi centri urbani. A Milano, ad esempio, sulle rotaie della linea 2 della metropolitana la temperatura in alcuni tratti ha superato i 60 gradi, esponendo i mezzi del trasporto pubblico a potenziali pericoli. Per precauzione, come previsto da alcuni protocolli ferroviari, la società Atm ha predisposto che i convogli rallentino la loro velocità negli snodi interessati dalle temperature roventi.

" Per precauzione i treni stanno viaggiando a velocità ridotta sui tratti all'aperto, dove rete elettrica e rotaie sono esposte a temperature critiche ", ha comunicato la stessa azienda sui propri profili social, invitando i cittadini a considerare " maggiori tempi di percorrenza " per i convogli in servizio. In particolare, i tratti considerati più a rischio e sottoposti a specifici limiti di velocità sarebbero quelli verso Cologno e Gessate, a est del capoluogo lombado, e verso Assago, a ovest. Stando a quanto si apprende, i rallentamenti finora non hanno determinato particolari disagi, ma non si esclude che gli accorgimenti anti-calore si riflettano a intermittenza sulle altre reti, con il conseguente accumulo di passeggeri in attesa sulle banchine.

È la prima volta che sulle rotaie della metropolitana si registrano temperature così elevate e anche per questo l'attenzione della società che gestisce i traporti si è alzata in maniera particolare. Nelle scorse ore il caldo straordinario aveva provocato anche il deragliamento di un locomotore a La Spezia, dopo che l'eccessiva temperatura aveva causato la deformazione di un binario. L'incidente si è verificato nell'area portuale: nello specifico, secondo quanto comunicato, il treno ha bloccato l'ingresso al Molo Fornelli ed è stato necessario sganciare i vagoni per ristabilire parzialmente la circolazione. Per rimettere il locomotore sulla linea, in serata è previsto l'intervento di un carro soccorso predisposto da Rete Ferroviaria Italiana.

Sempre a causa del caldo, dopo aver rilevato consumi anomali delle ruote dei treni, Trenord aveva cancellato nelle scorse ore diverse decine di corse, provocando disservizi da record e proteste.