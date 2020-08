Rottweiler scappano e aggrediscono bimbo: è grave

Un pomeriggio di agosto di divertimento e svago si è invece trasformato in tragedia. Due fratellini gemelli di soli 6 anni, mentre stavano giocando in una piscina gonfiabile montata nel loro giardino, sono stati improvvisamente aggrediti da due cani di razza rottweiler. Uno dei due fratellini è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Maggiore di Bologna e le sue condizioni sono state giudicate gravi.

Bambino aggredito da due rottweiler

Il fatto è avvenuto nel pomeriggio di ieri, mercoledì 19 agosto, in via Sasso a San Giovanni in Persiceto, comune in provincia di Bologna. La famiglia dei bambini e il proprietario dei cani che hanno aggredito i gemellini, abitano vicini. Il bambino rimasto ferito in modo più grave dagli animali è stato trasferito d’urgenza in elisoccorso alla struttura ospedaliera bolognese. Diverse ambulanze del 118 sono intervenute per soccorrere l’altro bimbo, ferito da un unico morso sul fondoschiena e il nonno di 70 anni che ha cercato di difendere i suoi nipotini dalla furia dei due cani di grossa taglia. L’uomo avrebbe riportato ferite considerate dal personale medico di media gravità.

Anche il padrone 67enne dei cani è stato ferito dai suoi animali nel momento in cui è intervenuto per cercare di fermarli e salvare i piccoli bagnanti. Sarà adesso compito dei carabinieri Di San Giovanni in Persiceto ricostruire quanto accaduto e soprattutto capire cosa abbia fatto scatenare la furia omicida nei due rottweiler. Ieri sera i militari hanno avviato le indagini ascoltando diversi testimoni. Si vuole anche capire quali responsabilità abbia il proprietario.

Secondo quanto finora ricostruito i cani, di poco più di un anno di età, sarebbero scappati dal cortile della loro abitazione in un momento in cui il cancello automatico di accesso era aperto. Una volta fuori si sarebbero lanciati a tutta velocità verso il giardino della casa davanti alla loro. Subito si sono lanciati contro i bambini che stavano giocando in piscina. Il nonno e la madre dei piccoli sono immediatamente accorsi per scacciare gli animali, e in loro aiuto è giunta anche una passante che aveva assistito alla scena. Anche il padrone è intervenuto per recuperare i cani rimanendo a sua volta ferito.

C'erano già stati precedenti

Come riportato dal Corriere, lo zio dei bambini avrebbe raccontato che vi erano già stati dei precedenti: “C'è già una segnalazione alla polizia municipale per un cane che hanno da tempo. Questi due rottweiler, nati nel 2019, li vedevamo sempre dietro al cancello ma i miei nipoti non ci hanno mai giocato. Questa è una seconda casa e ci veniamo ogni tanto. I vicini ci hanno detto che spesso quando il cancello elettrico si apre i cani escono in strada”.