Rt e incidenza in calo Ma Speranza già frena "Non lasciamoci trascinare"

Secondo quanto si apprende dall'analisi dei dati della Cabina di regia Istituto superiore di sanità (Iss)-ministero della Salute su Covid-19, riunitasi questa mattina, l'indice Rt medio nazionale è pari a 0,92, in calo rispetto a 0.98 della scorsa settimana.

Rt e incidenza in calo

A confermare il dato è stato lo stesso presidente del Consiglio Superiore di Sanità, Franco Locatelli, che ha spiegato come sia "indubitabile che abbiamo avuto una riduzione significativa nel numero dei contagiati. Pur tenendo conto dei giorni di Pasqua e Pasquetta che hanno una connotazione particolare in termini di numero di tamponi eseguiti. Rispetto alla metà del mese di marzo siamo scesi del 40% nel numero dei nuovi contagi e tutto questo indica l'efficacia delle misure, come sappiamo da tempo" . In diminuzione più accentuata ripetto al valore dell’Rt quindi l'incidenza, che risulta però essere stata condizionata anche dai pochi tamponi effettuati nei tre giorni del periodo pasquale. Secondo i dati, questa si attesta a 185 casi settimanali per 100mila abitanti, contro i 232 per centomila di sette giorni fa. Ricordiamo che la soglia che non deve essere superata, altrimenti scatta la zona rossa, è quella di 250 casi per 100mila abitanti.

Ma Speranza frena gli entusiasmi

Intervenuto a Sky Tg24, Locatelli ha reso noto che "indubitabilmente alcune regioni passeranno dal rosso all'arancione. Le regioni citate hanno certamente indicatori epidemici che di fatto incoraggiano in questa direzione" riferendosi a Campania, Lombardia, Puglia e Toscana. Il ministro della Salute Roberto Speranza, intervenendo al convegno “Riapri Italia. La sfida è oggi” in corso in Senato, ha tenuto a sottolineare che “si fa un errore e non si fa il bene del Paese quando si mette in contraddizione la battaglia sanitaria e quella per la ripartenza economica e sociale. Le due cose si tengono insieme. Non ci facciamo trascinare su questo terreno" . Ha poi affermato che nelle prossime ore firmerà delle ordinanze e che, una parte significativa di queste, porterà una parte del territorio dal rosso all'arancione. Il ministro ha infatti precisato che “l'Italia ha numeri di contagio ancora molto significativi che non possono essere sottovalutati. Ma le notizie delle ultime ore hanno qualche elemento che va nella direzione giusta. Da qui a qualche ora firmerò delle ordinanze. Dai numeri e dati che vedo, penso che una parte significativa di queste ordinanze porterà territori importanti del nostro Paese dal rosso all'arancione".

"Economia e salute viaggiano insieme"