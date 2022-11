Il furto del formaggio poi l'aggressione al vigilante: la violenza dello straniero

Era riuscito senza troppi patemi ad arraffare diciannove pezzi di formaggio, per un valore commerciale complessivo di quasi 300 euro. E dopo esser stato sorpreso ad andarsene senza aver pagato, si sarebbe scagliato addosso all'addetto alla sicurezza del supermercato che lo stava inseguendo, aggredendolo. Protagonista della vicenda svoltasi nelle scorse ore a Bologna è un uomo di quarantasette anni originario dell'Africa del Nord, risultato disoccupato e già gravato da precedenti di polizia per reati contro il patrimonio. Per lui sono scattate le manette, dopo esser stato rintracciato dai carabinieri intervenuti poco dopo l'episodio. In base a quanto riportato da Il Resto del Carlino, i fatti si sarebbero svolti in un supermarket della periferia bolognese, in via Francesco Baracca.

Stando alle prime ricostruzioni, lo straniero sarebbe entrato non molto tempo prima dell'orario di chiusura dell'attività commerciale e sembrava a tutti gli effetti uno dei tanti clienti intenzionati a far la spesa dopo aver finito di lavorare. E dopo aver preso un carrello si è diretto verso il banco della gastronomia, riempiendolo con poco meno di una ventina di pezzi e confezioni di formaggi di vario tipo. Sin qui nulla di strano, non fosse che il magrebino non aveva evidentemente alcuna intenzione di pagare i generi alimentari che aveva scelto. Un'intenzione apparsa lampante quando, dopo aver imbustato i prodotti sopracitati, ha evitato le casse e si è dato alla fuga con il bottino, tentando di far perdere le proprie tracce. La sua corsa non è però passata inosservata e l'addetto alla sicurezza dell'esercizio commerciale lo ha seguito al di fuori del supermercato, rincorrendolo e chiedendogli spiegazioni circa il suo gesto.

Una reazione che l'extracomunitario non avrebbe affatto gradito: in primis lo avrebbe preso a male parole, poi si sarebbe fermato per raccogliere un bastone trovato per strada, sul marciapiede. Lo stesso con cui si sarebbe avvicinato al suo inseguitore, tentando di colpirlo più volte per convincerlo a desistere. Un'azione che avrebbe dato i suoi frutti, visto che il vigilante si sarebbe visto costretto a fermarsi. Nel frattempo però, la direzione del supermercato aveva provveduto ad allertare i carabinieri, informando le forze dell'ordine dell'accaduto e sollecitando l'invio di una volante dopo aver fornito un identikit del rapinatore. E i militari dell'Arma, giunti sul posto, sono riusciti a risalire al fuggitivo, fermandolo in una delle vie limitrofe. A seguito degli accertamenti di rito, quest'ultimo è stato quindi arrestato per tentata rapina impropria. E alla luce dei precedenti è stato condotto presso il carcere locale, dove si trova tuttora detenuto.