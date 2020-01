Salerno, nigeriano senza biglietto sul treno attacca agenti polfer

Arriva da Salerno la notizia dell'ennesima aggressione commessa ai danni delle forze dell'ordine da parte di un cittadino straniero sorpreso a viaggiare a bordo di un treno senza regolare titolo di viaggio. Intervenuti per riportare la situazione alla calma, gli agenti della polfer hanno dovuto lottare contro la furia dell'esagitato extracomunitario prima di riuscire a farlo scendere dal mezzo.

L'episodio, secondo quanto riferito dai quotidiani locali che hanno riportato la notizia, si è verificato durante lo scorso fine settimana a bordo di un treno Freccia Bianca nel corso del tragitto verso la stazione di Reggio Calabria. Qui il capotreno di turno, impegnato nella verifica dei biglietti dei passeggeri, si è imbattuto nello straniero e lo ha invitato a mostrare come tutte le altre persone il proprio titolo di viaggio.

In breve, purtroppo, la situazione è degenerata. Il soggetto, infatti, non aveva pagato per usufruire del servizio, e si trovava a bordo del convoglio senza alcun biglietto. Venuto a conoscenza di ciò, l'operatore di Trenitalia ha allora esortato l'uomo a scendere alla prima fermata disponibile, ma questi ha dato letteralmente in escandescenze.

Deciso a rimanere sul treno, lo straniero ha opposto un netto rifiuto, costringendo infine il capotreno a richiedere l'intervento delle forze dell'ordine.

Informati della situazione, gli agenti della polizia ferroviaria sono saliti sul convoglio alla fermata della stazione di Salerno, raggiungendo il trasgressore indicato dal capotreno. Alla vista degli uomini in divisa, l'extracomunitario ha subito reagito con estrema violenza, gridando insulti e minacce in loro direzione.

Non solo. Quando i poliziotti hanno tentato di avvicinarlo per cercare di indurlo ad abbandonare il treno, si è scagliato come una furia contro di loro, aggredendoli anche fisicamente. Gli uomini della polfer hanno dovuto lottare per contenerlo, ed al termine di una colluttazione sono riusciti a fatica ad immobilizzarlo.

Ammanettato e tradotto negli uffici della polizia ferroviaria di Salerno, lo straniero è stato dichiarato in stato di fermo e sottoposto a perquisizione personale. Durante le pratiche di identificazione, è risultato essere un cittadino nigeriano di 35 anni, tale V.M.

Accusato di resistenza e violenza a pubblico ufficiale, l'esagitato africano è stato arrestato e chiuso in una cella di sicurezza. Dopo la convalida, è finito dietro le sbarre della casa circondariale di Fuorni, dove si trova tuttora in attesa di giudizio. Al vaglio degli inquirenti ora anche il suo status sul nostro territorio nazionale.

In seguito alla violenta colluttazione, gli agenti della polfer hanno riportato delle lesioni fortunatamente giudicate non gravi.