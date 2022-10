Salma smarrita al cimitero, la famiglia del defunto denuncia il Comune

Un grave episodio si è verificato nel cimitero di Varese Ligure, località della provincia di La Spezia in Liguria, dove da tempo risulta sparita la salma di un uomo.

Per questo motivo i parenti del defunto si sono costituiti parte civile, arrivando a denunciare il Comune. È stato il consigliere Mauro Rattone a sollevare il caso tramite un'interpellanza, portando direttamente in aula la battaglia legale in corso tra la famiglia e l'amministrazione cittadina. I familiari dell'uomo hanno avanzato infatti una richiesta di risarcimento danni nei confronti del Comune di Varese Ligure per smarrimento di salma e violazione del diritto al sepolcro.

Il consigliere comunale d'opposizione Mauro Rattone ha presentato un'interrogazione al primo cittadino Gian Carlo Lucchetti, con lo scopo di ottenere dei chiarimenti in merito alla gestione della vicenda. "Visto che la sepoltura in piccoli Comuni dovrebbe essere gestibile facilmente con una media organizzazione e che i cimiteri spesso sono controllati" , ha affondato il rappresentante locale, e dato che "il fatto così come esposto nella richiesta di risarcimento (violazione del diritto di sepolcro) è gravissimo, chiedo: come ciò sia potuto accadere e perché non si è risposto immediatamente all'avvocato a cui si sono rivolti i parenti del defunto smarrito, quali sono state le circostanze che hanno determinato il fatto, se ci sono dei responsabili, quale tipo di controlli l'amministrazione pubblica ha in merito al tema 'sepolture', e come vorrete rispondere alla richiesta danni".

Il sindaco ha replicato spiegando che "occorre fare accertamenti e sono molti gli aspetti da verificare, visto che la sepoltura risalirebbe a circa 50 anni fa" . Per tutelarsi, tuttavia, l'amministrazione comunale ha dato nel frattempo incarico a un avvocato di opporsi alla richiesta di risarcimento danni presentata dal legale che assiste i familiari del defunto.