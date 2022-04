Salmonella nel cioccolato, ecco tutti i lotti Kinder ritirati: cosa fare

Ferrero ha richiamato, volontariamente e in via del tutto precauzionale, alcuni lotti di ovetti Kinder realizzati nello stabilimento produttivo Ferrero di Arlon, in Belgio, e distribuiti in prevalenza nel Nord Europa, ma anche in Italia. Questa decisione è stata presa in seguito a un potenziale collegamento con un focolaio di salmonella, sul quale le autorità per la sicurezza alimentare europee stanno ancora indagando. Si tratta al momento di 134 casi registrati in Francia, Germania, Olanda, Belgio, Irlanda, Svezia e Regno Unito, tutti paesi che ricevono i lotti prodotti nello stabilimento di Arlon. Per il momento nel nostro Paese sono solo alcuni i lotti di confezioni di Kinder Schoko-Bons interessati dal richiamo. In ogni caso, Amazon Italia ha dato inizio al rimborso anche per altri prodotti Kinder.

La decisione della Ferrero

Come si legge sul sito ufficiale dell’azienda, Ferrero ha deciso di predisporre anche nel nostro Paese, in accordo con le autorità sanitarie nazionali, un richiamo precauzionale di specifici lotti di produzione di Kinder Schoko-Bons, con data di consumo preferenziale compresa tra il 28 maggio 2022 e il 19 agosto 2022, provenienti dallo stesso stabilimento belga. L’azienda ha però tenuto a sottolineare che tutti gli altri prodotti Ferrero, compresi i prodotti Kinder dedicati alla Pasqua e tutte le caratterizzazioni della ricorrenza pasquale, non sono coinvolti dal richiamo. Anche le uova di Pasqua Kinder GranSorpresa sul mercato italiano, in tutti i formati e caratterizzazioni, non sono coinvolte dal richiamo, perché sono prodotte in Italia nello stabilimento di Alba, in provincia di Cuneo. Ferrero ha poi voluto rassicurare i suoi consumatori sul fatto di non aver ricevuto negli ultimi 6 mesi in Italia contatti di acquirenti o reclami per indisposizione dovuti al consumo di prodotti Kinder.

Cosa fare

Inoltre, come assicurato dalla ditta produttrice, nessun prodotto analizzato sui mercati coinvolti dal richiamo è risultato contaminato da salmonella. In ultimo, viene invitato chiunque abbia acquistato e non ancora consumato il prodotto Kinder Schoko-Bons, nelle date di consumo preferenziale rese note, a non consumarlo, a conservarlo e a contattare il servizio clienti al numero verde 800 90 96 90, lasciando i propri dati per poter chiedere di verificare il lotto che ha acquistato. Lo stabilimento di Aarlon riaprirà solo dopo essere stato certificato dalle autorità.

I lotti ritirati

I lotti di produzione interessati sono:

Kinder Schoko-Bons da 46g, lotti: L291, L292, L302, L307, L308, L313, L319, L320, L321, L329, L330, L334, L335, L347, L350, L354.

Kinder Schoko-Bons da 125g, lotti: L288, L291, L293, L301,L302, L306, L307, L310, L312, L313, L316, L319, L320, L321, L326, L327, L328, L329, L334, L337, L338, L341, L347, L348, L349, L351, L352, L356, L005, L006, L028, L029.