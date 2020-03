La paura dell'equipaggio della nave Costa Mediterranea: "Non dovevamo imbarcare"

La nave salperà al tramonto. E non ci sono santi. Ma un senso di preoccupazione resta. È la paura di chi teme il contagio da coronavirus imbarcato nel cuore dell’Oceano Indiano. È la paura di chi sta lavorando su una nave Costa Crociere. Una nave che fino a ieri ha continuato a imbarcare passeggeri da diversi Paesi europei. Sono 800 in tutto. Chiusi come sardine e con la paura di ammalarsi. Si tratta di turisti imbarcati il 13 marzo, il giorno prima della sospensione dei viaggi di Costa Crociere prevista per il 14.

I viaggiatori erano arrivati alle Mauritius dall’Europa. Prima delle restrizioni operate dal Paese a causa dell’emergenza coronavirus e, secondo quanto riportato da Costa Crociere, rischiavano di rimanere bloccati a Port Louis senza la possibilità di tornare a casa. Sono quindi saliti sulla nave e scenderanno il 10 aprile a Venezia, quella che sarebbe dovuta essere la tappa finale del loro viaggio. Arriva, però, al nostro giornale una missiva che racconta la vita dell’equipaggio sul questo colosso del mare. È tutt’altro che rassicurante.

Raccontano di trovarsi a bordo della nave da crociera Costa Mediterranea partita il 3 ottobre 2019 dal porto di Genova. La stessa, si è diretta nell’Oceano Indiano facendo come itinerario Seychelles, Mauritius, Madagascar. L’arrivo in Italia, come detto, è previsto a Venezia in data 10 aprile. L’itinerario è stato questo fino alla scorsa crociera. Ma a seguito della diffusione dell’epidemia i piani sono cambiati. Sia il Madagascar che le Seychelles hanno rifiutato di farli attraccare. Dopo 6 giorni di navigazione sono arrivati alle Mauritius e ieri hanno iniziato il "crossing" di ritorno verso l’Italia.

Le tappe sarebbero dovute essere Israele, Salala, Giordania, Grecia... Ma non sarà così. Torneranno in Italia facendo solo scali tecnici. Alcuni membri dell’equipaggio protestano per la decisione della compagnia di lasciar salire a bordo i passeggeri. In molti temono un’emergenza difficile da controllare sulla nave nel caso qualche viaggiatore sia positivo al coronavirus, soprattutto perché in uno spazio così ristretto il rischio della diffusione del contagio è più alto rispetto ad ambienti aperti.

Alcuni lavoratori denunciano che non gli sarebbero state date le mascherine e che i guanti rischiano di finire perché in quantità limitata. In più a bordo navigherebbero con un solo medico, tre infermieri e un solo respiratore. Costa Crociere interviene e prova a placare gli animi. Ma la crociera, con buona pace di parte dell’equipaggio, andrà avanti. La compagnia spiega che i passeggeri sono stati fatti imbarcare seguendo i protocolli di sicurezza previsti a causa dell’emergenza. "Ognuno di loro è stato controllato con la termocamera per verificare la temperatura corporea e tutti sono stati visitati dal medico" .

La società si difende e spiega che su tutte le navi hanno implementato i controlli di sicurezza. Su questa sarebbero stati ulteriormente rafforzati. Alle persone salite a bordo sarebbero state consegnate le mascherine e sarebbero state vietate tutte le attività che prevedono assembramenti che non consentono di mantenere la distanza interpersonale di un metro.

Ma le notizie restano allarmanti. "Attualmente non sappiamo quale sarà il nuovo itinerario..." , fanno sapere dalla nave probabilmente in un tempo precedente al comunicato di Costa Crociere. Alcuni membri dell’equipaggio spiegano che la paura a bordo è tanta. "Da ieri continuiamo a imbarcare gente proveniente da zone ad alto rischio contagio come Spagna, Francia, Germania, Austria e Australia" . Un comunicato del presidente Neil Palomba afferma che le navi da crociera attualmente in corso, dovranno terminare in modo da far sbarcare in sicurezza i passeggeri mentre, tutte le altre navi dovranno rientrare senza ospiti. È anche specificato che Costa Mediterranea riprenderà le crociere dal 10 aprile.