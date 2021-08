Bagnino pestato in spiaggia per una medusa

Brutta avventura per un bagnino di Castellabate, in provincia di Salerno, picchiato per aver salvato una medusa. I fatti si sono svolti nella frazione Lago della cittadina della Costiera Cilentana. Questa è una zona particolarmente frequentata dai turisti nel periodo estivo e le sue spiagge sono spesso molto affollate. Qui lavora un giovane bagnino di 26 anni originario di Montecorice, che si è accorto della presenza di una medusa in mare.

Anche i bagnanti hanno notato l'invertebrato marino e, pensando si trattasse di una specie pericolosa per l'essere umano, l'hanno prelevata dal mare e per portata sull'arenile per farla morire. Il bagnino, contrario a questo comportamento, è intervenuto per richiamare i presenti all'ordine e salvare l'animale, in realtà innocuo per l'uomo. I bagnanti, però, in disaccordo con il bagnino, hanno iniziato una discussione con il bagnino, che ha avuto la peggio.

" Meglio lasciarla stare, facciamola andare verso il largo ", avrebbe suggerito il bagnino, come riferisce Repubblica. La sua idea ambientalista, però, non è stata gradita da un bagnante che, al termine della lite, l'ha colpito con un pugno alla testa. Il bagnino ha perso l'equilibrio ed è caduto ma l'aggressore è stato identificato immediatamente dai carabinieri che, avvertiti da uno dei bagnanti, sono accorsi sulla spiaggia.

Per il giovane bagnino è stato richiesto l'intervento di un'ambulanza, che l'ha accompagnato all'ospedale San Luca di Vallo della Lucania, dove i medici gli hanno diagnosticato un trauma cranico. Il 26enne si trova tutt'ora ricoverato per accertamenti mentre il suo aggressore è stato denunciato per lesioni personali, accusa che gli può valere dai 6 ai 3 anni di reclusione. Le indagini sono ancora in corso e i carabinieri stanno passando al vaglio le testimonianze dei presenti per ricostruire la dinamica dei fatti.

Se alla medusa fosse stato arrecato un danno, l'accusa per i suoi aggressore sarebbe stata di maltrattamento di animali, un capo d'imputazione previsto dall'articolo 544 ter del Codice penale. In base a questa norma, chiunque maltratti o uccida un animale è punibile con il carcere da 3 a 12 mesi o con una multa da 3 a 15mila euro.