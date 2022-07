"Da Salvini solo odio". A Napoli il festival propaganda della ong

Dal primo al 4 settembre, al Maschio Angioino di Napoli, è stata organizzata la rassegna "A Bordo!", il primo festival nazionale di Mediterranea Saving Humans, la ong italiana che opera nel Mediterraneo per il salvataggio dei migranti. L'evento è patrocinato dal Comune di Napoli, per volontà del sindaco Gaetano Manfredi, di schieramento centro-sinistra. Per tre giorni, il centro di Napoli ospiterà attivisti, giornalisti, preti di frontiera, amministratori pubblici, esponenti del mondo dell'associazionismo e della società civile, che si confronteranno sui temi della migrazione, che dal loro punto di vista rappresenta un diritto, anche senza documentazione in regola.

Una festa pro migranti nel pieno di una campagna elettorale, a venti giorni dall'elezione del nuovo parlamento, nel mezzo di un'emergenza migratoria come poche se ne sono viste, come certificato anche dai numeri di Frontex. E che si tratti di una manovra elettorale ci sono pochi dubbi, visto l'attacco sferrato da Vanessa Guidi, presidente di Mediterranea, durante la conferenza stampa, alla Lega e al suo leader: " Ci troviamo in un periodo in cui i diritti, le vite di donne, uomini e bambini che hanno solo la colpa di non essere bianchi e biondi ma neri e di dover attraversare il Mediterraneo sono di nuovo in balia di una campagna elettorale di odio razziale come quella di Matteo Salvini ".

E ha aggiunto: " Di fronte a questo scempio pensiamo che l'unica alternativa è quella di continuare a mettere in salvo vite umane, senza discriminazione di passaporto e di colore della pelle ". Sulla stessa linea anche l'assessore alle Politiche sociali del Comune di Napoli, Luca Trapanese: " Non possiamo fare propaganda politica addossando le responsabilità a persone che hanno bisogno di essere accolte, sulla vita delle persone. Noi dobbiamo lottare affinché l"Europa ci dia più fondi e che l'Italia diventi paese dell'accoglienza ". Buonismo a basso costo che delinea il perimetro di quello che sarà il festival dei primi di settembre.