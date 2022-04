Saman Abbas, l'ombra del cadavere occultato in un pozzo

Dov’è Saman? Nonostante siano stati resi noti quelli che forse sono gli ultimi momenti in vita di Saman Abbas e la testimonianza del fratellino, che indica chi potrebbe essere il presunto esecutore materiale del delitto, non si è trovato ancora il corpo della 18enne scomparsa da Novellara nella notte tra il 30 aprile e il 1 maggio 2021.

E il ritrovamento non è avvenuto al netto delle incessanti ricerche svolte dagli inquirenti, che per mesi hanno setacciato senza successo le serre e i campi dietro la casa all’interno dell’azienda agricola in cui vivevano gli Abbas prima della loro precipitosa fuga, lo stesso 1 maggio 2021, in Pakistan, dove si troverebbero ancora attualmente. Ma un’ipotesi potrebbe aprire nuovi scenari.

Da Chi l’ha visto? giunge una teoria interessante su dove potrebbe essere stato occultato il corpo della giovane, presumibilmente uccisa dalla famiglia perché si opponeva a un matrimonio forzato con un cugino di 10 anni più vecchio.

Esistono due filmati, entrambi registrati da telecamere di sorveglianza, che non possono essere trascurati, relativi al caso di Saman. Il primo fu diffuso pochissimo tempo dopo la scomparsa: mostra tre degli attuali iscritti nel registro degli indagati, muoversi di notte attraverso l’azienda agricola con due badili e un piede di porco nei giorni precedenti alla scomparsa. Si tratta dello zio Danish Hasnain, accusato di essere l’esecutore materiale dell’omicidio della 18enne, e dei cugini Nomanhulaq Nomanhulaq e Ikram Ijaz.

L’altro filmato è invece noto al pubblico da qualche giorno. Si vede Saman per l’ultima volta allontanarsi dalla casa con la madre Nazia Shaheen, che poi rientra dopo un minuto e mezzo. Un minuto e mezzo, secondo i giornalisti di Chi l’ha visto? è il tempo che si impiega per arrivare alla penultima fila di serre, dove c’è una casa abitata e qualcuno avrebbe potuto notare un omicidio.

Se si mettono in correlazione i due filmati, con le accuse del fratellino di Saman, secondo il quale i parenti avrebbero strangolato sua sorella per poi, forse, occultare il cadavere in un altro luogo, emerge un interrogativo: è se Saman fosse stata nascosta in un pozzo di cui forse pochissimi sono a conoscenza?

Gli Abbas, Nazia e Shabbar attualmente anche loro rinviati a giudizio in contumacia, vivevano a Novellara da 15 anni: conoscevano così bene il territorio da averne mappato anche i pozzi più reconditi? L’ipotesi del pozzo, secondo Chi l’ha visto? spiegherebbe perché recarsi con un piede di porco verso le serre: quegli strumenti inquadrati dalla videosorveglianza sarebbero potuti servire per aprire una botola o simili e poi sotterrarla.