Sanremo, Amadeus accende luminarie dedicate a Modugno

"Nel blu dipinto di blu" o, se preferite, "Volare": un brano che è diventato, in poco tempo, un successo planetario. Lo stesso con il quale, nel 1958, l'indimenticabile Domenico Modugno vinse il Festival di Sanremo. Da questa sera, quelle parole brillano come un cielo stellato, nella volta di via Matteotti. Il direttore artistico del 70° Festival di Sanremo, Amadeus, ha infatti acceso le luminarie dedicate al compianto cantautore, ma in particolare al suo brano, con le parole della canzone che illuminano il centralissimo corso.

"Ho avuto l'onore quest'anno di essere al Teatro Ariston - ha affermato Amadeus, poco prima di accendere le luci - ed è una data importante: la settantesima edizione. Al di là del Festival, però, qui c'è la storia della musica italiana, di quella conosciuta in tutto il mondo".

Prima del countdown per l'accessione delle luci, il sindaco ha espresso la propria soddisfazione per l'iniziativa: "Vogliamo così ricordare uno straordinario artista conosciuto e apprezzato in tutto il mondo, che ha lasciato il segno nella storia della canzone italiana. Modugno ci ha regalato tantissime emozioni e, nell’ambito delle celebrazioni per i settant’anni del Festival, Sanremo non poteva non rendere omaggio ad una leggenda della canzone italiana”.

Sul direttore artistico del Festival ha affermato: "Domani ci sarà un’altra occasione per stare con Amadeus, per fargli conoscere la nostra città. E’ una persona che sta entrando sempre di più nel cuore delle persone e questo mi fa molto piacere, perché questa è l’accoglienza che volevamo dargli e soprattutto quello che si prospetta è un grandissimo Festival".

Amadeus, che domattina compirà un giro in bicicletta assieme al sindaco e al proprio staff, attraversando la pista ciclabile della Riviera dei Fiori, ha voluto sottolineare il proprio attaccamento a Sanremo: "Voglio dire grazie a questa città per l'accoglienza. Mi piace camminare sul lungomare, andare in giro, stare in mezzo alla gente. Quando mi sono incontrato col sindaco, mi ha detto: 'Vorremmo che questa città fosse casa tua' e lo è subito diventata".

Presente alla serata anche Tiziano Corbelli, ideatore delle luminarie, promotore culturale, autore e conduttore di eventi che, dopo la prima installazione tenuta a “battesimo” da Totò, quando fece omaggio alla poesia del Principe De Curtis, continuò la sua ricerca luminosa con Lucio Dalla a Bologna.