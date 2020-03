Lo schiaffo delle sardine: "Anche il razzismo è un virus"

Alle ore 18.00 di ogni giorno il capo del Dipartimento della protezione civile Angelo Borrelli fornisce i numeri agghiaccianti di quello che è ormai diventato un bollettino di guerra: centinaia di nuove vittime e migliaia di altri casi positivi. Evidentemente la gravità dell'emergenza Coronavirus che sta travolgendo l'Italia non è stata ben recepita dalle sardine, che hanno deciso di puntare l'attenzione su un altro virus: il razzismo. Mentre il nostro Paese sta lottando ogni minuto per tentare di debellare il Covid-19, mentre più di 7 milioni di lavoratori - dai medici e dagli infermieri fino agli operai e ai commessi dei supermercati - stanno continuando a essere a disposizione dell'Italia con turni strazianti, mentre l'economia continua a subire gravi ripercussioni, mentre i cittadini stanno compiendo un enorme sacrificio restando a casa per l'intera giornata costretti a cambiare le proprie abitudini di vita, i pesciolini insistono sull'unico tema su cui si basa la propria esistenza.

Il movimento anti-destra anche questa volta ha rotto il silenzio, facendo un parallelismo tra il Coronavirus e il razzismo: sui propri profili social è stato ricordato che a causa delle politiche migratorie dell'Unione europea " oltre 30mila persone sono morte nel Mar Mediterraneo, mentre cercavano rifugio ". Il tutto mentre in Italia, Spagna, Grecia, Uk, Francia e Polonia era in corso " un'altra pandemia creata dal virus del razzismo " che muta in diverse forme: " L'islamofobia, l'antisemitismo, l'antiziganismo, il machismo e la fobia delle persone Lgbt ".

"Le sardine galattiche"

Contro questo tipo di virus però non ci si può affidare alla scienza, ma gli anticorpi " dobbiamo essere noi stessi ". Nella giornata di ieri, sabato 21 marzo, non è stato possibile scendere in piazza per celebrare la giornata internazionale contro il razzismo: i pesciolini stanno comunque continuando a lavorare per tessere " un’importante rete di collaborazione con le sardine galattiche ". In UK i pesciolini avrebbero manifestato " unendosi alle manifestazioni organizzate da Stand Up to Racism UK, o in Spagna partecipando al fianco dei dimostranti di Union Contra el Facismo y Razismo ".