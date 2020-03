Coronavirus, aumentano ancora i decessi: 793 morti in un solo giorno

Crescono ancora le vittime in Italia: sono 793 i nuovi deceduti per un totale di 4.825 persone. 6.072 i guariti (+943). Dall’inizio della diffusione del virus in italia sono 53.578 le persone hanno contratto il Covid-19 (6.557 in più rispetto a ieri). Attualmente i soggetti positivi sono 42.681 (+4.821).

I dati sono stati resi noti dal capo della Protezione civile, Angelo Borrelli, nel corso della conferenza stampa quotidiana sull'emergenza coronavirus.

Lombardia