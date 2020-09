Savona positivo al Coronavirus e in quarantena

Come riferito da AdnKronos, che lo ha raggiunto telefonicamente per poter ottenere maggiori informazioni circa il suo stato di salute, Paolo Savona è risultato positivo agli esami medici condotti per rilevare la presenza del Coronavirus.

Cagliaritano di nascita, l'84enne presidente della Consob (la Commissione nazionale per le società e la Borsa), aveva trascorso alcuni giorni di vacanza in Sardegna durante le ferie estive. A causa di un improvviso innalzamento della temperatura corporea, l'ex ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, si trova ora in isolamento domiciliare, come previsto nei protocolli anti Covid-19.

Ovviamente anche tutti i componenti della Consob entrati di recente in contatto con Savona sono stati sottoposti all'esame del tampone naso-faringeo e si trovano ora in quarantena precauzionale. Proprio nei giorni scorsi, infatti, si era tenuta una riunione a cui aveva partecipato naturalmente anche il presidente. Ad essere sottoposti a controlli medici anche i membri che fanno parte dello staff di Savona, come persone a rischio contagio.

La notizia, che ha fatto rapidamente il giro del web, è stata confermata da fonti ufficiali della stessa Consob, le quali hanno riferito ai giornalisti che l'ex ministro sarebbe risultato portatore asintomatico del Coronavirus: costretto in casa, Savona continua comunque a portarsi avanti col lavoro a distanza. La situazione, pertanto, non dovrebbe essere preoccupante, come da lui stesso dichiarato in prima persona.

"Sto benissimo. Sono portatore asintomatico e ora sono in quarantena. Continuerò a lavorare da remoto" , ha spiegato Paolo savona ad AdnKronos. "L'ho saputo oggi. Non ho nessun sintomo per fortuna. Tutta la segreteria è risultata negativa" , ci ha tenuto a precisare il presidente con lo scopo di rassicurare tutto il suo entourage.