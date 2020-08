Scandalo toghe: chiesto rinvio a giudizio per Palamara

Ci sono novità per quanto riguarda la vicenda giudiziaria che vede imputato, tra gli altri, l'oramai ex consigliere del Consiglio superiore della magistratura (Csm) nonchè ex presidente dell'Associazione nazionale magistrati (Anm) Luca Palamara.

La procura della Repubblica di Perugia ha infatti formalizzato quest'oggi la richiesta di rinvio a giudizio, firmata dal procuratore Raffaele Cantone e dai sostituti Mario Formisano e Gemma Miliani. Per quanto riguarda i vari episodi di corruzione nei quali è coinvolto Palamara si è scelto di adottare il medesimo provvedimento anche per l'imprenditore Fabrizio Centofanti, per la sua amica Adele Attisani ed infine per Giancarlo Manfredonia, titolare di un'agenzia di viaggi. Un'inchiesta, quella in questione, che ha causato un vero e proprio terremoto nel Csm, ed in seguito alla quale numerosi consiglieri in carica hanno presentato le proprie dimissioni. A Perugia Palamara è finito nel mirino degli inquirenti per i suoi rapporti con Fabrizio Centofanti al quale, stando a quanto sostenuto dall'accusa, avrebbe "messo a disposizione le sue funzioni di magistrato" ottenendo in cambio regali e viaggi. Lo stesso imprenditore avrebbe inoltre provveduto a pagare i lavori effettuati nell'abitazione di Adele Attisani, accusata di avere agito da istigatrice nelle presunte condotte illecite oltre che di essere in parte beneficiaria delle utilità derivate.

Nella documentazione a disposizione dei magistrati risultano inoltre numerose intercettazioni che hanno colpito al cuore l'ambito della giustizia italiana. Intercettazioni telefoniche oltre che telematiche tra le quali il gip di Perugia, al termine di un'udienza in merito alla vicenda, si è riservato di scegliere per decidere esattamente quali trascrivere. La scelta verrà indicata durante l'udienza in calendario per il prossimo 21 settembre, quando sarà anche nominato il perito incaricato di effettuare le trascrizioni.