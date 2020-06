Sceneggiatore Montalbano a Renzi: "Titolo del libro rubato a Camilleri"

Fa notare che il titolo dell'ultimo libro di Matteo Renzi è ''rubato'' ad un romanzo di Andrea Camilleri e finisce sotto tiro dei sostenitori del leader di Italia Viva. Così, lo sceneggiatore Francesco Bruni è diventato bersaglio di commenti al vetriolo sui social da parte dei supporter renziani per aver contestato un non trascurabile dettaglio della nuova pubblicazione a firma dell'ex segretario del PD.

"La mossa del cavallo", titolo del libro di Matteo Renzi edito da Marsilio Editore, riprende alla lettera quello di un celebre poliziesco di Andrea Camilleri datato 1999. Un bizzarro caso di omonimia che non è sfuggito all'attenzione di Francesco Bruni, notorio sceneggiatore della serie tv Montalbano nonché collaboratore del maestro siciliano per la realizzazione di alcune pellicole in serie destinate al ''piccolo schermo". Ma neanche il tempo di far notare la svista letteraria del leader di Italia Viva che per lui si è aperta la gogna social al grido di '' invidioso' '.