Schettino uscirà dal carcere: ecco perché

A dieci anni dal naufragio della Costa Concordia, l'ex comandante Francesco Schettino potrebbe presto uscire dal carcere. Schettino sta scontando nel carcere romano di Rebibbia una pena di 16 anni di reclusione per la tragedia dell'Isola del Giglio che nel 2012 causò la morte di 32 persone. Schettino potrebbe a breve occuparsi della digitalizzazione di alcuni processi, in particolare quello di Ustica. Infatti, fonti vicine all’ex comandante hanno fatto sapere che dal carcere è stata avanzata per lui la richiesta di digitalizzare alcuni processi.

Schettino è a metà della pena

Schettino, giunto a quasi metà della pena, ha maturato il termine che gli consente di poter accedere a misure alternative al carcere. Oltre ai quasi sei anni trascorsi dietro le sbarre, come previsto dalla legge, si aggiunge anche un periodo premiale. A breve potrebbe quindi accedere ai benefici che sono previsti dalla sua situazione detentiva attuale. Qualora la richiesta venisse accettata, l’ex comandante potrebbe andare a lavorare alla Discoteca di Stato per archiviare in modo digitale i più grandi processi italiani. Il materiale verrà poi conservato per sempre nell'Archivio di Stato di Roma. Il motivo per cui Schettino potrebbe andare a digitalizzare i faldoni processuali sta nel fatto che già adesso sta svolgendo un lavoro molto simile a Rebibbia. Ancora è però tutto in forse e i suoi legali, gli avvocati Paola Astarita e Saverio Senese, non si sbilanciano.

Di che lavoro si tratta

Questo genere di attività, che viene solitamente assegnata a detenuti capaci e meritevoli per rendere immateriali testimonianze e atti giudiziari fondamentali che risalgono a diversi decenni fa, è praticata già da tempo in altre situazioni dalle persone carcerate. Il lavoro si svolge in un ambiente videosorvegliato all’interno della casa circondariale, dove vengono scansionate le carte che compongono i fascicoli nell'ordine esatto in cui si trovano, sotto la costante supervisione di archivisti-formatori. Il contenuto delle carte e delle registrazioni audio viene poi inserito nella banca dati dell'Archivio di Stato di Roma.

All’inizio del lavoro, i detenuti che vengono scelti per questa attività devono seguire dei corsi di formazione e Schettino, che già da alcuni anni passa il suo tempo frequentando corsi universitari in legge e giornalismo, dallo scorso maggio ha diritto di richiedere misure alternative alla detenzione in cella. La sentenza che lo ha condannato a 16 anni di reclusione è arrivata l'11 febbraio del 2015. La procura aveva chiesto 26 anni. La conferma in appello, a Firenze, e quella definitiva, in Cassazione, sono arrivate nel maggio del 2017. Schettino è stato condannato per omicidio colposo plurimo, naufragio colposo e abbandono della nave.