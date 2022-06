"Una schifezza", "Non fare il comunista". Scoppia la lite in diretta tv

Il reddito di cittadinanza continua a essere oggetto di un animato dibattito nell'opinione pubblica. La maggior parte degli italiani si schiera a favore dell'abolizione o comunque di profonde modifiche rispetto all'impianto originale, mentre la restante parte difende a spada tratta la misura targata Movimento 5 Stelle. Il tema ha causato un botta e risposta nell'ultima puntata di Non è l'arena, che ha affrontato la questione della disoccupazione legata anche alla crisi in corso.

Contro il reddito di cittadinanza si è scagliato il renziano Davide Faraone, secondo cui il sussidio non ha provocato gli effetti positivi che i grillini per anni hanno sbandierato. Non solo furbetti e truffe, appare evidente come sia necessario prevedere delle politiche attive del lavoro piuttosto che limitarsi a tamponare la situazione senza risolverla alla radice. Perciò l'esponente di Italia Viva ha bocciato il reddito 5S: " Da quando c'è in questo Paese è cresciuta la povertà e al tempo stesso è cresciuta la disoccupazione ".

Faraone ha precisato di non voler affatto togliere un sostegno economico a chi naviga in un contesto di forte difficoltà economica, ma ha pungolato nel merito il circuito di funzionamento del reddito di cittadinanza. Altro fronte riguarda i livelli di salario ritenuti bassi: il renziano ritiene che la risposta non può essere quella di garantire il reddito di cittadinanza senza che il percettore vada a lavorare. E ha sottolineato un paradosso: " Pago qualcuno per stare a casa e tasso chi lavora ".

Faraone ha dunque sottolineato come siano penalizzati sia l'imprenditore che crea lavoro sia il lavoratore che dovrebbe percepire un salario: " Anziché dare i soldi per non lavorare e stare a casa, diamo i soldi per tagliare le tasse sul lavoro ". Tutte le imprese che reinvestono gli utili devono averli detassati, è una delle tante proposte avanzate dall'esponente di Italia Viva. Secondo cui le imprese che creano lavoro devono pagare meno tasse.