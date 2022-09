Sciame d’api assale automobilisti: 6 persone in ospedale

Nella provincia di Caltanissetta, sei persone sono state soccorse e sono poi finite in ospedale dopo essere state assalite da uno sciame d'api sulla Sp 6, la strada che collega San Cataldo alla Sp40, provocando anche un incidente. Il fatto si è verificato nella mattinata di oggi, sabato 3 settembre, intorno a mezzogiorno. Un uomo che si trovava alla guida del suo scooter è stato improvvisamente assalito dallo sciame d'api finendo, insieme al passeggero che portava sul motociclo, contro una vettura.

La strada è stata chiusa al traffico

Lo stesso sciame, composto da centinaia di api, ha assalito poco dopo anche altri automobilisti. In totale sono sei le persone che sono state punte dagli insetti e che il personale sanitario del 118 ha dovuto soccorrere e trasportare all'ospedale Sant'Elia. Delle persone trasportate nella struttura ospedaliera, tre hanno potuto già accedere al pronto soccorso, mentre le altre tre si trovano tuttora in attesa di essere visitate. Nessun paziente sarebbe comunque grave. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri che hanno provveduto a chiudere la strada al traffico veicolare. I pompieri stanno intanto nebulizzando acqua per fare in modo che le api se ne vadano. Secondo i calcoli l'operazione dovrebbe richiedere qualche ora di tempo.

La storia choc dall'Ohio

Ben peggio è andata a un ragazzo di 20 anni che nello stato dell’Ohio stava potando un albero di limoni quando, erroneamente, ha toccato anche un alveare. Subito si sono alzate in volo decine di api africane che lo hanno circondato pungendolo a ripetizione. Sembra che il poveretto abbia anche ingerito una trentina di insetti. Portato immediatamente alla University of Cincinnati Medical Center, i medici hanno messo il giovane in coma farmacologico per circa cinque giorni. Lo sciame di api ha attaccato anche la nonna e lo zio del 20enne che stavano guardando il lavoro del nipote dalla veranda e che, proprio per questo motivo, non sono quindi potuti intervenire per salvare il ragazzo. Solo l’arrivo dei vigili del fuoco ha permesso di salvare la vita al giovane che dovrà ancora passare del tempo in ospedale.