La scommessa sul vaccino anti-tbc per proteggersi dal coronavirus

Potrebbe esserci una nuova speranza per proteggersi dal coronavirus. Si tratta di un vaccino, la cui sperimentazione è stata avviata in Germania. Non è un vaccino specifico contro il Covid-19, ma contro la tubercolosi, che potrebbe essere attivo anche contro il Sars-CoV-2.

Se la sperimentazione avesse esito positivo, questo vaccino, demonimato Vpm1002, potrebbe diventare una soluzione intermedia, da usare prima dell'arrivo del prodotto specifico, per proteggere i soggetti più a rischio. Uno studio di fase due del 2018 aveva confermato che il Vpm1002 "è ben tollerato dai neonati ed è efficace ". Ora, sul vaccino è in corso una sperimentazione di fase tre su volontari adulti in India, che dovrebbe essere completata " entro la metà del 2020 ". Inoltre, una sperimentazione di terza fase, che gli scienziati tedeschi hanno avviato, consiste in un ampio studio su soggetti anziani e operatori sanitari, entrambi ad alto rischio Covid-19.

Questo approccio era già stato studiato anche per il vaccino di base Bcg. L'ipotesi, secondo quanto riferisce AdnKronos, nasce da alcuni studi effettuati sul Bcg, il vaccino base contro la tubercolosi, sul quale è basato il nuovo prodotto. Le ricerche effettuate sugli animali da laboratorio hanno dimostrato che il Bcg permette di sviluppare una resistenza maggiore contro numerose infezioni virali, tra cui quelle del tratto respiratorio.

Secondo quanto dichiarato da Stefan H.E. Kaufmann del Max Plank Institute for Infection Biology di Berlino, " i risultati fino ad oggi mostrano che la vaccinazione con Vpm1002 è sicura e più efficace della vaccinazione standard con Bcg ". Per questo, i primi dati danno sperare che il vaccino anti-tubercolosi possa essere in grado di alleviare maggiormente i sintomi di un'infezione da Sars-CoV-2. Inoltre, ha aggiunto il direttore esecutivo del Serum Institute of India, Adar C. Poonawalla, " Vpm1002 può essere prodotto utilizzando metodi di produzione all'avanguardia che renderebbero disponibili milioni di dosi in pochissimo tempo ".

Se i risultati della sperimentazione di fase tre daranno esito positivo anche contro il Covid-19, si potrebbe tornare a sperare alla creazione di un vaccino in tempi brevi, che potrebbe essere usato nella fase precedente alla creazione di un prodotto specifico che protegga contro l'infezione da Sars-CoV-2.