Un altro "caso Viviana"? È sparita da due giorni Trovata l'auto bruciata

Sparita nel nulla. Sono trascorse 48 ore da quando si sono perse le tracce di Sabrina Beccalli, 39 anni, madre separata di un ragazzo 14enne, e per la quale adesso si teme il peggio. L'auto della donna, una Fiat Panda, è stata ritrovata carbonizzata nelle campagne di Vergonzana, in provincia di Crema, il giorno di Ferragosto. A bordo della vettura, i vigili del fuoco hanno ritrovato il cadavere di un cane annerito dalle fiamme che, a quanto pare, non apparteneva alla donna.

Sparita nel nulla

Una scomparsa misteriosa e dettagliata di elementi indiziari macabri. Sabrina è sparita da San Bernardino, nel Cremasco, da sabato 15 agosto. Quella mattina aveva accompagnato il figlio di 14 anni a casa da amiciassicurando che, pressappoco all'ora di pranzo, avrebbe raggiunto la comitiva in piscina ad Antegnate, in provincia di Bergamo, dove avevano programmato di trascorrere il pomeriggio tutti assieme. Ma all'appuntamento non si è mai presentata né ha scritto ha comunicato un eventuale ritardo. Cosa le è successo?

Ritrovata auto e cane carbonizzati

L'allarme è scattato già nelle prime ore del pomeriggio. Straniti dal fatto che non fosse andata a recuperare il figlio, gli amici della 39enne hanno avvertito prontamente la famiglia. A quel punto, i parenti si sono mobilitati per cercarla ma, putroppo, senza successo. Attorno alle 22.30 però, la segnalazione di un'auto in fiamme nelle campagne di Vergonzana, ha fatto temere il peggio. La vettura, una Fiat Panda rinvenuta in una strada vicinale della cittadina cremasca, apparteneva a Sabrina. Sui sedili posteriori, i vigili del fuoco hanno trovato il cadavere carbonizzato di un cane che, assicurano i familiari della donna, non fosse di sua proprietà. Da lì, i sospetti di un incendio doloso. Ma chi avrebbe appiccato il fuoco e a chi appartiene il fido?

Le ricerche