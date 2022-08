Scomparsa all'Elba la figlia del superpoliziotto Pippo Micalizio

Mistero sull'isola d'Elba. Da ieri sera (domenica 14 agosto), non si hanno più notizie di Marina Paola Micalizio, 48 anni, figlia del noto "superpoliziotto" Pippo Micalizio. Stando a quanto apprende l'agenzia stampa Adkronos, questa mattina all'alba, è stato trovato morto, sugli scogli, il cane della donna. Poco distante c'era anche il cellulare. Le ricerche sono coordinate dai Vigili del Fuoco e dai Carabinieri Forestali, in quanto la scomparsa era stata segnalata in zona boschiva dell'isola. È stato anche attivato il Piano Provinciale di Ricerca Scomparse.

Le ricerche

I dettagli della vicenda sono ancora da accertare. Così come non è chiaro se si tratti o meno di un caso di allontanamento volontario. Al riguardo non sono trapelate indiscrezioni. Pare che la 48enne stesse trascorrendo qualche giorno di vacanza all'Elba, nella villa appartenuta ai genitori. Per le attività di ricerca sono state attivate due task force: una via mare e l'altra in terra. Da qualche ora, partecipano alle operazioni anche la Capitaneria di Porto, la protezione civile, l'Anpas Portoferraio e Sacramento Portoferraio. Tutto il perimetro dell'isola è sorvolato con un drone e un elicottero. Nell'area boschiva, invece, si sta procedendo con le unità cinofile.

Chi è Pippo Micalizio

Pippo Micalizio, morto nel 2005, fu ribatezzato dalla stampa con l'appellativo di "superpoliziotto" poiché, a cavallo tra gli anni '80 e '90, diresse numerose e importanti operazioni antimafia che coinvolsero la 'Ndragheta del Nord. Promosso a Roma, venne nominato vice direttore della Direzione investigativa antimafia (Dia) diventando numero uno dei Servizi centrali antidroga. Nel 2001, come ben ricorda l'Adnkronos, venne inviato a Genova come ispettore per gestire le indagini post G8 sull'irruzione di poliziotti e carabinieri nella scuola Diaz e i fatti controversi nella caserma di Bolzaneto. L'11 luglio del 2003, su proposta dell'allora ministro dell'Interno Beppe Pisanu, venne nominato prefetto collocato fuori ruolo presso la presidenza del Consiglio. Di rilievo l'onorificenza di commendatore dell'Ordine al merito della Repubblica, conferitagli nell'ottobre del 1994 su iniziativa dell'allora presidente Oscar Luigi Scalfaro. La famiglia Micalizio aveva una villa all'isola d'Elba dove la donna scomparsa trascorreva le vacanze estive.