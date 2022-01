È sparita nel nulla per sette anni, come inghiottita dalle ombre del lago di Garda bresciano, tra i monti a precipizio dove i suoi padroni l’hanno cercata per mesi prima di arrendersi all’idea di averla persa. Invece dopo 2.702 giorni di buio la piccola Gemma non solo ha ritrovato miracolosamente la strada di casa, ma è stata accolta dalla sua padrona con l’emozione di chi non si è mai assegnata alla scomparsa durante l’ultima maledetta passeggiata nel 2014. E Gemma, inizialmente spaesata, davanti alla sua padrona ne ha riconosciuto l'odore tornando a scodinzolare felice.

La scomparsa durante una passeggiata

La cagnolina, un meticcio, era scomparsa nel settembre del 2014 dal lungolago di Maderno. A ritrovarla, il 31 dicembre, alcuni residenti di Salò che di fronte al Grand Hotel Fasano hanno notato l’animale emaciato e impaurito. Portata alla clinica veterinaria di Cunettone, Gemma è identificata grazie al chip e poi restituita alla proprietaria, Monica Don, di Toscolano (Brescia).

"Non ho mai perso la speranza, ma è un miracolo"

“ L'avevo cercata per mesi tutti i giorni - ha raccontato incredula Monica -. Ho sempre sperato che tornasse, tanto che non ho mai gettato nè il suo libretto sanitario nè la sua cuccia. Ma questo è un miracolo. Gemma è tornata a casa quando oramai nessuno di noi si aspettava un regalo così grande dalla vita “.

Un meticcio adottato dal canile e fortunato