La scoperta choc: cosa aveva il bar tra i tramezzini

Una scoperta choc quella fatta dai carabinieri della stazione di Marmirolo, insieme ai colleghi del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Cremona, che hanno trovato in un bar nel Mantovano due nutrie congelate. Il titolare dell’esercizio commerciale, un uomo di 42 anni, è stato denunciato per commercio di sostanze alimentari nocive e dovrà pagare una multa di 4.500 euro. Il fatto è avvenuto nel bar Baraka, nella frazione di San Brizio di Marmirolo, a poca distanza da Mantova. Subito dopo la terribile scoperta, su disposizione dell’Ats i militari hanno provveduto alla chiusura del locale. Nel congelatore sono state ritrovate due nutrie, vicine a tramezzini, toast e altri prodotti alimentari destinati alla clientela del locale.

La macabra scoperta nel congelatore del bar

Come riportato dal Corriere, ancora non è stato appurato se in passato il 42enne abbia realmente servito carne di nutria agli avventori. I carabinieri e gli uomini del Nas stanno effettuando delle verifiche volte a precisare proprio questo. Da capire anche se in passato qualcuno, senza saperlo, abbia consumato la carne di roditore e abbia avuto in seguito problemi di salute. I militari erano entrati nell’esercizio commerciale solo per fare dei controlli di routine e non pensavano di fare una tale scoperta. Come sempre avviene in questi casi, i carabinieri sono entrati nel bar e si sono subito indirizzati sul retro per ispezionare i congelatori e i vari prodotti. All’interno del surgelatore però il macabro ritrovamento: due grosse nutrie surgelate erano all’interno di due sacchetti di plastica, riposte in mezzo ad altri prodotti alimentari. Senza parole sia i militari che il titolare. Quest’ultimo ha preferito non rilasciare dichiarazioni in proposito. Nel frigorifero sono stati trovati anche altri alimenti senza tracciabilità.

Il titolare denunciato e multato

Per chiarire, le nutrie non sono animali che possono essere destinati al consumo umano, come da regolamento disciplinare contenuto in circolari ministeriali. Per questo motivo i militari hanno proceduto al sequestro dei corpi dei roditori e degli altri prodotti contenuti nel frigorifero, circa una trentina di chili in tutto, perché ritenuti ormai contaminati e destinati allo smaltimento. Il barista è accusato di "commercio di sostanze alimentari nocive" proprio perché nel bar sono stati rinvenuti "prodotti carnei derivanti dalla macellazione di sottoprodotti animali vietati". L’uomo è stato anche multato di 4.500 euro per il mancato rispetto delle procedure "Haccp" (Hazard Analysis and Critical Control Points , ovvero il "sistema di analisi dei pericoli e punti di controllo critico"). La sospensione dell'attività è stata richiesta all'Ats Valpadana.

La nutria, detta anche miopotamo, coipo, castoro di palude, topo d'acqua o castorino, è un mammifero roditore originario del Sudamerica, unica specie vivente del genere Myocastor e della famiglia Myocastoridae