Donne e bambine in schiavitù: la setta degli schiavi del sesso

Dopo lunghe indagini, la Questura di Novara ha smascherato una psico-setta che operava da circa 30 anni. A capo c'era un uomo di 77 anni ma gli adepti erano prevalentemente donne. Nella notte, gli uomini delle forze dell'ordine hanno agito di concerto con perquisizioni nel capoluogo piemontese ma anche a Milano, a Genova e a Pavia, dove la setta aveva alcune ramificazioni.

Il capo di faceva chiamare semplicemente "Lui" o "Il Dottore", il suo nome non poteva mai essere pronunciato. Aveva creato attorno a sé un clima di devozione divina. Le prescelte erano ragazze giovani e giovanissime, talvolta bambine. Provenivano da ambienti benestanti della città e venivano avvicinate in modo insospettabile nelle scuole di danza o nelle erboristerie, ma anche da compiacenti psicologhe. Dalle indagini è emerso che le vittime seguivano un vero e proprio percorso di indottrinamento attraverso pratiche magiche ma anche pratiche sessuali " spesso estreme e dolorose, vere e proprie torture ", come riporta Repubblica, che avevano lo scopo di annullare la consapevolezza delle vittime per isolarle dal mondo esterno.

Una volta entrate nella setta, era Il Dottore a guidare la vita delle sue vittime. Decideva tutto di loro, dalle frequentazioni al lavoro. Le manovrava e decideva, senza libero arbitrio dall'altra parte, con quali ragazze voleva divertirsi. Uno scenario inquietante scoperto dalla Questura di Novara, coordinata dalla procura della Repubblica di Torino - Direzione distrettuale antimafia, grazie al racconto di una delle vittime. Da lì è partita l'indagine, durata due anni, che ha permesso di far emergere un'attività decennale attraverso la quale sono state avvicinate decine di persone e compiuti reati di torture sessuali anche a carico di minorenni. L', eseguita nella notte, ha portato a 26 perquisizioni personali e 21 perquisizioni locali in ambienti legati alla setta, tutt'ora attiva.