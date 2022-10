Torna l’estate a ottobre: ecco fino a quando durerà

Dopo alcuni giorni di acquazzoni, nubifragi e maltempo, lo scenario meteo sta per cambiare radicalmente: sull'Italia è in arrivo un nuovo e duraturo anticiclone delle Azzorre che porterà le temperature massime su valori che si registrano d'estate e che toccheranno punte fino a 30°C.

Quale sarà la durata

Dopo ben tre irruzioni di aria artica che si sono succedute nel mese di settembre con le tempeste equinoziali, il nuovo mese si aprirà con la classica Ottobrata e un ritorno a condizioni che definire estive non è eccessivo, anzi: come spiegano gli esperti de Ilmeteo.it, da lunedì in poi le temperature massime raggiungeranno i 25-26°C al Nord, tra 27 e 28°C su Toscana e Lazio e i 30°C su Sardegna e Sicilia. Leggermente meno calde soltanto le aree adriatiche dove, comunque, i termometri saliranno sopra i 20 gradi durante le ore centrali della giornata. Ma quanto dureranno queste temperature nuovamente sopra le medie del periodo? Almeno per tutta la prossima settimana fino al weekend dell'8-9 ottobre.

Interazione con aria africana

Nel dettaglio, scopriamo che i valori termici aumenteranno così tanto per il (solito) contributo africano in risalita da sud. Infatti, gli esperti meteorologi lo definiscono come "anticiclone ibrido" perché contiene sia caratteristiche atlantiche (Azzorre) che subtropicali. Ecco spiegato perché per molti giorni sembrerà quantomeno di tornare indietro di un mese, ai primi di settembre, quando faceva ancora caldo ma via via di meno rispetto alla canicola dei mesi estivi veri e propri.

Insomma, avverrà un "ribaltone" per certi versi inaspettato dopo il lungo trend che ha riportato le piogge dopo tanta siccità. Purtroppo, come era prevedibile, non sono mancati i fenomeni estremi (Toscana, Marche, Campania e Sicilia per fare alcuni esempi) a causa dell'enorme energia in gioco e dei mari molto caldi dopo mesi e mesi di temperature sopra le medie. Il caldo in arrivo non farà di certo bene per far tornare i valori marini in media tant'è che l'evenienza che durante l'autunno possano verificarsi altre "bombe d'acqua" è tutt'altro che remota.

Cosa accadrà dopo

Quando si entra nel campo del medio-lungo termine si va su un territorio minato: dopo la settimana d'estate che ci avvieremo a vivere, le temperature rientreranno in valori più consoni con la seconda decade di ottobre e potrebbe tornare una certa instabilità sulle regioni occidentali. Al momento, però, non si vedono vere e proprie perturbazioni fare il loro ingresso sul Mediterraneo ma, vista la distanza temporale, sarà necessario attendere gli aggiornamenti dei prossimi giorni.