Scrive una lettera al Papa e accusa due preti di pedofilia: "In seminario abusarono di me"

" Per un anno intero non ho avuto la forza di andarmene e di denunciare quello che mi era successo ". La lettera aperta di un professore di filosofia a papa Francesco e al vescovo di Treviso inizia così e racconta una vicenda di abusi sessuali. A parlare è, infatti, un docente che, a distanza di trent'anni, ha scelto di rendere pubbliche le violenze subite durante la sua permanenza in seminario, quando era ancora un ragazzino.

La lettera a Bergoglio

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, la storia è quella di Gianbruno Cecchin, che ha voluto scrivere una missiva al pontefice per raccontare la sua esperienza quando, da ragazzino, fu vittima di molestie. " La mia vicenda è simile a quella di tanti ragazzi vissuti all'ombra del campanile, negli ambienti della chiesa, fin da piccolo. All'età di otto anni ho iniziato a fare il chierichetto, a 15 anni l'animatore nella mia parrocchia di Galliera Veneta (in provincia di Padova, ndr) e a frequentare i gruppi di Azione cattolica in patronato ", scrive il professore, delineando una storia come tante.

La fuga dal seminario

Il professore, nelle righe che ha deciso di rivolgere a Jorge Mario Bergoglio, ha poi chiarito che a lungo non ha denunciato quegli episodi proprio perché allora erano in pochi a parlare di pedofilia e di abusi sessuali da parte dei preti. " Una sera, addirittura, stanco e sfinito di essere maltrattato e abusato sessualmente e non solo, sono letteralmente fuggito dal seminario vagando per la città di Treviso tutto solo e in balia dei miei dolori, delle mie angosce, delle mie atroci sofferenze e pregno delle mie ferite lancinanti che sanguinavano ", scrive il docente di filosofia nella lettera, che ripercorre tutta la sua esperienza.

La denuncia

La missiva è stata resa nota dall'associazione L'Abuso e, raccontando quelle esperienze, termina con l'epilogo della storia del professore. Cioè la testimonianza di quegli episodi, arrivata molti anni dopo. In base a quanto riportato dal quotidiano, la diretta conseguenza è stata la denuncia alla procura di Treviso per due sacertoti, anche se il reato è finito in prescrizione visto che gli abusi si sarebbero compiuti tra il 1990 e il 1991.

"Se parli sei morto"

Il professore di filosofia, nella sua missiva indirizzata al Papa avrebbe inserito una serie di particolari, compresi i nomi dei due parroci. "I o sono stato spesso, e continuo ancora oggi, nonostante siano passati più di 28 anni, a essere minacciato di morte da questi preti infami che hanno abusato sessualmente di me e che ancora oggi mi scrivono o mi fanno arrivare dei messaggi da altri preti o uomini di curia 'Se parli sei morto' ", avrebbe testimoniato l'uomo. Che conclude: " I reati e i crimini che hanno commesso questi criminali sono andati, ovviamente, in prescrizione, ma in prescrizione non andranno mai il mio dovere, le mie lacrimi, i miei traumi subiti. E se papi, cardinali, vescovi archiviano (o meglio, insabbiano) Dio non archivia ".

