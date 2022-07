"Se la gente non balla è colpa tua". Mahmood contro Rhove

Mahmood, ultimo vincitore di Sanremo insieme a Blanco, non le ha mandate a dire a Rhove, giovane rapper emergente da qualche giorno bersagliato da fan e altri artisti. Anche se non lo cita direttamente, mentre stava per chiudere un suo concerto a San Severino (Macerata) e ringraziare chi era andato a vederlo, l'attacco è chiaro: " Ultimamente sto vedendo gente che si lamenta dei pubblici smorti, ma se la gente non si muove è colpa di chi sta sul palco, no? ".

Per quale motivo però Mahmood ha detto certe cose? Perché, proprio qualche giorno fa, Rhove aveva interrotto un suo show prima della fine della sua esibizione in quanto il pubblico appariva poco coinvolto. " Mi sono fermato perché un quarto di voi era fermo a fine concerto e non esiste che all’ultima canzone stiate fermi. Non esiste ragazzi! Il concerto è finito adesso - ha detto il rapper sul palco - e non avete ancora saltato un ca**o! È un problema. Quindi bella per chi ha saltato, per il resto mi dispiace ragazzi, divertitevi un po’ di più, ciao ".

Chi ha criticato Rhove

Da quel momento, una pioggia di critiche da parte di fan e colleghi è scesa sul ragazzo di Rho. I primi a non aver digerito le parole del rapper sono stati i Pinguini Tattici Nucleari che avevano commentato: " Siamo ritornati finalmente alla musica dal vivo e ci è capitato in questi giorni di vedere video aberranti di cantanti che sul palco insultano il proprio pubblico perché non canta o non salta. Mo’ chi glielo spiega - continuano - che farli cantare e saltare è compito loro? È come se un cuoco insultasse i clienti perché lasciano avanzi nel piatto o non mangiano ".

La replica di Rhove, in quel caso, è tipica di chi sa di aver sbagliato ma non lo vuole ammettere. Infatti, invece di rimanere in silenzio o chiedere scusa al suo pubblico, ha insultato i Ptn accusandoli di poter andare solo in televisione e di essere " le classiche persone che se vengono in zona prendono per il c**o ".