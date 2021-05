L'Ong tira dritto verso Palermo: "Ci ha invitati Orlando"

Nonostante la presa di posizione di Nicola Molteni, viceministro dell'Interno, nonostante le proteste della Lega e di Matteo Salvini ma, soprattutto, nonostante l'enorme numero di migranti già arrivati nel nostro Paese, Sea Eye 4 sta circumnavigando la Sicilia. A bordo della nave della Ong si trovano oltre 400 migranti, di cui 150 pare siano minori. Sea Eye sta navigando a ridosso delle acque territoriali italiane e sta facendo rotta verso Palermo, il cui sindaco Leoluca Orlando si è detto pronto ad accogliere. " L'equipaggio della Sea Eye 4 ha salvato oltre 400 persone nel Mar Mediterraneo. Occorre adesso un porto sicuro. Palermo con il suo porto e in tutte le sue articolazioni sociali è pronta ad accogliere. Si attendono le decisioni delle autorità competenti ", ha scritto su Twitter.

" Coordinamento urgente della Guardia costiera "

Le 400 persone a bordo della Sea Eye sono il frutto di sei recuperi effettuati al largo della Libia da parte dell'equipaggio della Ong tedesca, che prima di dirigersi verso l'Italia ha fatto rotta verso Malta. Una manovra pro forma, che ha non ha avuto risultati: lo Stato di Malta non ha risposto alla chiamata di Sea Eye, come sempre accade con le navi delle Ong. Quindi la nave battente bandiera tedesca ha fatto rotta verso l'Italia nonostante l'appello di Nicola Molteni alla Germania domenica scorsa: " Nessuna responsabilità italiana nel coordinamento degli eventi avvenuti in zona Sar di altri paesi. Ci aspettiamo che l'accoglienza dei migranti e lo sbarco da una nave tedesca, di una Ong tedesca, avvenga in Germania, in ottemperanza allo spirito di solidarietà e condivisione Europea. Per il principio dello Stato di bandiera e della rotazione dei porti la Germania se ne faccia carico ".

Dalla Germania, che in quanto Stato di bandiera è il primo punto di contatto dei migranti con l'Europa, non c'è stata nessuna risposta. " Fatemi capire. Una nave tedesca raccoglie 400 clandestini in acque libiche e maltesi, Malta rifiuta di assegnare un porto e questi si dirigono verso l'Italia. Difendere i confini non è un reato, è un dovere! ", ha tuonato Matteo Salvini su Twitter quando la Sea Eye ha chiesto il coordinamento delle operazioni all'Italia mentre faceva rotta per le coste siciliane. " Sea Eye 4 raggiungerà oggi la sua destinazione originale Palermo. Finora non c'è coordinamento da parte delle autorità europee. Giovedì sera il tempo peggiora. Abbiamo 150 minori a bordo! Noi chiediamo alla guardia costiera coordinamento urgente! ", ha scritto Gorden Isler, executive board di Sea Eye.

Le proteste da Palermo