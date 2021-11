"Segui i tuoi interessi" e le nuove funzioni de ilGiornale.it

Da aprile 2021, quando abbiamo messo on line la nuova versione de ilGiornale.it, il processo di aggiornamento e di ottimizzazione del nostro giornale non si è mai fermato. Vi abbiamo raccontato la genesi di questo percorso e vi abbiamo chiesto di parteciparvi dandoci suggerimenti e chiedendo l'introduzione di nuove funzioni. Alcune delle cose che vogliamo raccontarvi oggi nascono proprio da questo dialogo con voi. Ecco in sintesi cosa troverete di nuovo:

Segui i tuoi interessi

Da oggi accanto ad ogni etichetta, ad ogni argomento e ai nomi degli autori degli articoli, troverete un bottone verde con la scritta "Segui". Premendolo, l'argomento prescelto verrà salvato e resterà evidenziato nella vostra pagina personale. Qui potrete rileggere, ad esempio, gli ultimi due articoli del vostro autore preferito o gli ultimi due articoli di un tema o di una sezione su cui volete restare aggiornati. Troverete i bottoni "Segui" nella homepage della testata, nelle homepage di un tag, di una sezione o di un autore.

Potrete scegliere sino a 50 interessi diversi, tra argomenti e autori, da seguire simultaneamente. Sarà possibile annullare l'iscrizione in qualsiasi momento da qualsiasi punto del sito, semplicemente cliccando lo stesso bottone (che ora sarà bianco e reciterà "Segui già") per eliminare l'oggetto dall'area personale.

Tornano "i miei preferiti"

Poter salvare i propri articoli preferiti e tornare a consultarli in seguito è stata una delle funzioni momentaneamente sospese durante la messa online della nuova versione. Ci avete scritto in tanti per chiederci di averla di nuovo ed ora è pronta. I lettori che avevano salvato preferiti li troveranno di nuovo mentre tutti gli altri potranno iniziare ad usare lo strumento non appena registrati. La logica resta la stessa di sempre: potrete scegliere quali sono gli articoli che vi interessano di più e che volete conservare o leggere più tardi. Con un click sul simbolo del segnalibro questi verranno raccolti nella vostra pagina personale e da qui potrete comodamente cercarli, consultarli di nuovo o rimuoverli. Potranno essere rimossi anche dalla stessa pagina dell'articolo, cliccando sullo stesso simbolo del segnalibro (ora diventato nero).

La nuova "Area personale"

Nel frattempo abbiamo revisionato l'area personale che da oggi è più vicina all'interfaccia del resto della testata e che ora inzierà a essere il centro delle attività di voi lettori. Ora ospita la gestione dei dati personali, i preferiti, i nuovi interessi e la sezione dei propri commenti. In futuro, ogni nuova funzione, troverà casa qui. Quando aggiungeremo il supporto alle newsletter, alcune notifiche sul funzionamento del sito o quando faremo degli interventi al servizio di customer care sarà qui che potrete gestire le nuove funzioni dedicate a voi

...nel frattempo?

Continueremo ad arricchire la pagina dell'area personale e le funzioni legate agli utenti registrati per proporvi soluzioni sempre nuove. Voi continuate a farci sapere cosa ne pensate e scriveteci i vostri suggerimenti.

A presto