Seminude davanti alla Venere: polemiche sulle influencer agli Uffizi

Due influencer seminude davanti alla Venere di Botticelli per fare il pieno di like su Instagram: l'episodio accaduto stamani all'interno della Galleria degli Uffizi di Firenze continua a far discutere. Le ragazze hanno scelto il celebre museo per scattare qualche foto da postare sul social per i propri milioni di follower, indossando dei leggins attillati e delle maglie decisamente trasparenti. Le foto sexy hanno iniziato a fare il giro del web, scatenando feroci reazioni in rete. Tra i primi a denunciare i fatti il capogruppo di Fratelli d'Italia a Firenze Alessandro Draghi.

La denuncia di FdI

"La Venere del Botticelli non può essere usata da costoro per uno spot indecente, e mi pare strano che i custodi non se ne siano accorti, e che a distanza di diverse ore al direttore Schmidt non siano arrivate le indegne immagini delle due sexy influencer" , ha sbottato il rappresentante di FdI, come riportato da La Nazione. Oltre l'indecenza dell'episodio, che si è verificato all'interno di un luogo di cultura pubblico, vi è anche un esplicito divieto di utilizzare immagini del museo per scopi di lucro.

"Agli Uffizi si entra secondo il regolamento" , ricorda Draghi, che prevede l'utilizzo di "un abbigliamento consono all'ufficialità degli ambienti museali" . Oltre ciò, per quanto concerne le riprese fotografiche, dichiara sempre il capogruppo di Fratelli d'Italia, è "permesso scattare fotografie alle opere ai fini di uso personale e di studio" , mentre "per ulteriori diversi utilizzi (pubblicazioni o usi derivati anche per scopo commerciale) va richiesta apposita autorizzazione e corrisposto, ove previsto, il pagamento di un canone" .

Una doppia violazione, quindi, denuncia Draghi, che ha esplicitamente chiesto la rimozione dal web delle foto incriminate. Foto che "sfruttano l'immagine della Venere del Botticelli e sbeffeggiano il patrimonio artistico italiano; per stare in abiti succinti ci sono tante discoteche, evitiamo di farlo nel museo più importante di Firenze" , conclude il rappresentante di FdI.

La replica degli Uffizi