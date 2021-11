Sepolta accanto al marito accusato di averla uccisa. Scoppia l'ira delle amiche

Alessandra Perini, 46enne di Boggiovara (Modena) deceduta per un " malore sospetto " a ottobre del 2020, riposa nel loculo accanto al marito. Nulla di strano se non fosse che Davide Di Donna, il coniuge morto suicida due mesi dopo, era stato accusato di averla uccisa. I familiari del 50enne hanno deciso di seppellire le vittime nello stesso tumulo, al cimitero di Pavullo, nel Modenese. E ora le amiche della vittima insorgono: " Immaginate cosa possiamo provare nel vederla seppellita vicino al marito accusato di averla uccisa ", raccontano alla Gazzetta di Modena.

L'aggressione sospetta

Alessandra Perini è morta dopo una corsa contro il tempo all'ospedale di Boggiovara, la sera del ottobre 2020, per un " malore sospetto ". Secondo la Procura modenese, che sulla vicenda ha aperto un fascicolo d'indagine per omicidio, la 46enne sarebbe deceduta a seguito delle numerose percosse ricevute dal marito. Botte e soprusi di cui sarebbero stati a conoscenza anche i familiari, le figlie e i conoscenti della coppia. Come ben ricorda ilCorriere.it Davide Di Donna aveva ammesso davanti al gip di aver " dato uno schiaffo " alla moglie senza però " l'intenzione di ucciderla ". Per questo motivo, a 11 giorni dalla morte di Alessandra, il 50enne era stato arrestato con l'accusa di omicidio preterentizionale. Due mesi dopo, il 9 dicembre 2020, ha deciso di togliersi la vita.

"I vostri bei sorrisi", l'iscrizione choc sul loculo