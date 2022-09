"Sei famoso solo perché figlio di...". Così Sgarbi si scaglia contro l'attore

Vittorio Sgarbi si è scagliato contro Alessandro Gassmann per il suo tweet d’addio alla regina Elisabetta II, definita dall’attore ‘un’anziana signora’. Moltissimi utenti avevano polemizzato fin da subito, con commenti soft: “Ora che hai scritto sto tweet del piffero, te senti meglio? No, perché a volte è meglio rimanere in silenzio” , e altri un po’ meno delicati nei suoi confronti.

Il tweet della polemica

Ecco cosa ha scritto l'attore su Twitter poco dopo la morte della regina: "È morta oggi una anziana signora che mi stava simpatica, ha fatto una vita bellissima e piena di responsabilità, vivendo in castelli e spostandosi a volte in carrozza. Mi dispiace per la sua morte, come mi dispiace per la morte di chiunque" , ha scritto su Twitter l'attore Alessandro Gassmann commentando la morte della Regina Elisabetta II. Tweet che non è piaciuto a molti utenti, neppure ai suoi stessi follower, che hanno commentato anche in modo duro le parole utilizzate dall’attore per salutare la regina del Regno Unito.

È morta oggi una anziana signora che mi stava simpatica, ha fatto una vita bellissima e piena di responsabilità, vivendo in castelli e spostandosi a volte in carrozza. Mi dispiace per la sua morte, come mi dispiace per la morte di chiunque. #ElizabethII rip — Alessandro Gassmann (@GassmanGassmann) September 8, 2022



Anche il sindaco ha attaccato l'attore

Tra coloro che hanno attaccato il figlio del grande Vittorio Gassmann c’è anche Sgarbi che si è scagliato contro l’attore alimentando le polemiche. Il candidato del centrodestra al Senato nel collegio di Bologna, ha risposto direttamente sulla sua pagina Facebook, retweettando il commento del 57enne e rispondendo di conseguenza, senza usare mezzi termini: "Alessandro Gassmann in un tweet sulla scomparsa della Regina Elisabetta: 'È morta un'anziana signora. Mi dispiace'. Parola di un 'giovane' fenomeno, famoso solo per essere il figlio di un uomo che è stato un grande attore oltre che un amabile anziano signore” .

La lezione di Sgarbi