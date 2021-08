"Si attacchino all'Air Force". Imen Jane di nuovo nella bufera

Imen Jane è nuovamente nell'occhio del ciclone per una storia su Instagram. Anche l'influencer ha voluto commentare la situazione in Afghanistan ma il suo scivolone non è passato inosservato ai social, che l'hanno messa sotto accusa. Esperta di economia, con quasi 300 mila follower è molto seguita dai giovani e dai giovanissimi, solo un mese fa Imen Jane è stata attaccata per alcune storie registrate a Palermo insieme all'amica Francesca Mapelli, in cui le due si interfacciavano in maniera poco educata con una cameriera. Stavolta è stata una storia con un commento di Imen Jane sulla fuga disperati degli afghani.

Dopo la conquista da parte dei talebani di Kabul, in tanti sui social si sono spesi per spiegare la situazione del Paese mediorientale anche chi non ne ha le competenze. Tra chi ha spiegato, o commentato, quanto sta accadendo in Afghanistan, c'è anche Imen Jane che ha soffermato la sua attenzione soprattutto sulla questione degli afghani che hanno aiutato negli ultimi 20 anni le interforze straniere. " Il Regno Unito ha mandato direttamente 600 militari per rimpatriare tutti i 4000 britannici in Afghanistan e gli afghani, che hanno collaborato con loro in questi anni (es: interpreti, staff nell'ambasciata) ", ha scritto Imen Jane in una storia e poi ha continuato in un'altra: " Tutti gli altri: si attacchino all'Air Force ".

Parole che sono state duramente criticate dai social, che accusano l'influencer di parlare di argomenti sui quali non ha adeguate competenze. Poi, in tanti hanno anche messo sotto accusa chi la continua a difendere e a seguire, nonostante i tanti scivoloni fatti nell'ultimo periodo. " Comunque il fatto che Imen Jane sia più in alto in tendenza rispetto a quello che sta succedendo la dice davvero tanto lunga ", ha scritto un utente sui social criticando anche l'attenzione dimostrata dal web all'influcer. " Imen Jane potrà imparare qualcosa, solo il giorno in cui rimarrà senza una platea social, costretta a confrontarsi col mondo reale e non la facciata da fake economista che si è costruita e magari aprire i libri che le farebbe un gran bene ", ha detto un altro.

In tanti hanno invitato l'esperta di economia a parlare solo di ciò che sa, senza cimentarsi in discorsi troppo complessi. " Qualcuno può togliere i social ad Imen Jane? Ogni volta che apre bocca pesta merdoni atomici ", fa notare un'altra persona. " Provate ad immaginare, se potete, la combinazione di terrore, paura, e pura disperazione che possa spingere un essere umano ad aggrapparsi ad un veicolo militare in decollo. Provate ora ad immaginare, sempre che possiate, la forma mentis di una come Imen Jane ", ha riassunto un utente.