I talebani sono entrati a Kabul. Il governo pronto alla resa

I talebani hanno fatto il loro ingresso nella città di Kabul. Il governo dell'Afghanistan ha confermato che l'assedio sembra destinato a terminare nel breve termine e con la resa dell'esecutivo.

Secondo le fonti talebane, gli studenti coranici non vogliono una presa di potere bagnata dal sangue. I negoziatori dei ribelli, racconta Associated Press, sono diretti verso il palazzo presidenziale. Il governo ha assicurato che non ci saranno spargimenti di sangue e si lavora per una " transizione pacifica ". Il presidente afghano, Ashraf Ghani, secondo Al Arabya, lascerà il potere a un governo guidato dai talebani già nelle prossime ore. Zabihullah Mujahid, portavoce dei talebani, ha scritto su Twitter che " l'Emirato islamico ordina a tutte le sue forze di attendere alle porte di Kabul, di non tentare di entrare in città ". I capi talebani hanno chiesto ai miliziani di evitare violenze e rappresaglie, ma la paura inizia a prendere il sopravvento e sono già migliaia le persone in fuga dalla capitale e dalle aree dove ancora non è arrivata la milizia islamista.

Le notizie per adesso appaiono discordanti, almeno per quanto riguarda Kabul. Alcuni fonti parlano di un governo che avrebbe ormai accettato la transizione del potere, con le bandiere talebane che vengono issate in molti quartieri periferici, a partire da quello dell'università. Altre fonti parlano di scontri a fuoco. Ma quello che ormai sembra certo è che anche Kabul capitolerà dopo decine di altre città che si sono arrese in questi giorni. E intanto arrivano notizie anche dalla conquista della prigione di Bagram, con la liberazione di migliaia di detenuti.

La situazione è degenerata soprattutto nelle ultime 24 ore. Con la caduta di Mazar-i-Sharif e Jalalabad, e con la notizia dei talebani a una decina di chilometri da Kabul, la situazione è apparsa immediatamente peggiore delle aspettative più nere di molti funzionari locali e delle intelligence di mezzo mondo. Molti comandanti delle forze di sicurezza si sono arresi senza sparare un colpo. Tanti funzionari si sono accordati per cedere la città ai ribelli e fuggire prima dell'arrivo dei guerriglieri. Gli Stati Uniti hanno fatto arrivare migliaia di marines per procedere all'evacuazione del personale dell'ambasciata e dei cittadini rimasti in Afghanistan in larga parte come copro diplomatico. Gli elicotteri sono atterrati nei pressi dalla sede della rappresentanza diplomatica per permettere la fuga dei civili: un'immagine che ha riportato alla mente l'ultima fuga dalla città di Saigon nel 1975. Anche l'Italia, con un volo dell'Aeronautica, ha messo in atto le procedure per il rimpatrio del personale ancora presente nella capitale.