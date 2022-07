"Si chiama Berlusconina". La gag di Gasparri sulla medicina salva-Italia

Posologia: somministrazione al bisogno. Il paziente Italia necessita di una terapia d'urto. Mentre la politica si arrabatta per trovare soluzioni utili al Paese, c'è chi - tra il serio e il faceto - ricorda che una soluzione efficace già c'è. La ricetta per combattere i mali endemici della Penisola è antica e sempre attuale: lo ha rammentato, con un'ironica trovata, il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri, intervenuto alla puntata di Zona Bianca in onda ieri sera su Rete4. In tv, l'esponente azzurro ha elogiato le virtù di quella che egli stesso ha definito una "medicina" contro tutti i mali politici: la " Berlusconina ".

Nel programma condotto da Giuseppe Brindisi, si stava discutendo proprio delle misure necessarie per proteggere gli italiani dalla crisi e migliorare le condizioni nel mercato del lavoro. Gasparri, riferendosi scherzosamente a chi in studio auspicava determinate soluzioni, ha così esclamato: " Vorrei ricordare all'inventore dell'acqua calda che i governi Berlusconi hanno introdotto la detassazione degli utili reinvestiti e hanno creato un abbassamento del costo del lavoro, soprattutto nelle regioni a minore sviluppo, riducendo una serie di oneri per la creazione di alcuni posti di lavoro ". Poi, rivolgendosi probabilmente al collega Davide Faraone di Italia Viva, il senatore forzista ha aggiunto: " Benvenuto nel berlusconismo! Sostieni Berlusconi, che queste cose, quando ha governato, non solo le ha dette ma anche le ha fatte! ".



Ad ascoltare quelle parole anche il deputato Giovanni Donzelli di Fratelli d'Italia, il quale da parte sua ha chiosato: " Ovviamente si riferiva a Faraone, perché Fratelli d'Italia sarebbe ben contenta di governare con tutto il centrodestra... ". Ma lo slancio di Gasparri non era ancora terminato. Anzi, a un tratto il senatore azzurro ha mostrato alle telecamere una medicina in compresse e ha aggiunto: " Qui ho una medicina, si chiama 'Berlusconina' e fa bene. Detassa gli utili reinvestiti e detassa le assunzioni. Una pillola di 'Berlusconina' al giorno migliora i politici e l'Italia. 'Berlusconina' per tutti ".

La gag del senatore ha strappato un sorriso non solo al conduttore, ma anche ai suoi ospiti. E chissà che, davvero, l'ironico spot non abbia ricordato a qualche politico l'efficacia di quella "medicina" senza effetti collaterali.