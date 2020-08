Si masturba in spiaggia mentre filma i bambini: arrestato pedofilo tedesco

Non può avere giustificazioni quel che è accaduto ieri sulla spiaggia di Venezia, dove alcuni bagnanti hanno richiesto l'intervento delle forze dell'ordine dopo aver notato un turista tedesco che si masturbava mentre riprendeva i bambini che, ignari di tutto, si divertivano sulla sabbia. Il 54enne è stato arrestato dalla Polizia e sul suo telefono sono stati trovati filmati pedopornografici.

L'uomo avrebbe a lungo filmato i bambini in spiaggia, finché non si è abbassato i pantaloni e ha iniziato a toccarsi. Una scena che difficilmente può passare inosservata sugli affollati arenili veneti e così alcuni genitori hanno immediatamente allertato gli uomini della Polizia. Gli uomini della Locale si sono, quindi, precipitati sul posto per mettere l'uomo in stato di fermo. Le forze dell'ordine hanno proceduto al sequestro dei dispositivi elettronici del turista, uno smartphone e un computer portatile che teneva nascosto nell'auto, e ne hanno analizzato il contenuto. All'interno del telefono, la Polizia ha rinvenuto diversi video girati nei giorni scorsi sulle spiagge di Bibione e di Lignano Sabbiadoro, che avevano come protagonisti i bambini che, all'oscuro di tutto, giocavano al mare e non solo. I video, infatti, ritraevano anche i bimbi che facevano la doccia in spiaggia senza il costumino, come spesso accade alla fine di una lunga giornata di mare prima di tornare a casa. Stando a quanto riferisce Il Messaggero, tra i file archiviati nello smartphone, le forze dell'ordine hanno trovato anche alcuni video dell'uomo impagnato in rapporti sessuali con bambine di giovanissima età.

All'arrivo delle forze dell'ordine, l'uomo si era già allontanato dalla spiaggia ed è stato rintracciato nei pressi di Piazzale Zenith. Il turista tedesco è stato portato negli uffici della Polizia Locale di Venezia, che ora sta analizzando anche il contenuto del suo computer per verificare se al suo interno ci sono altri video compromettenti come queli trovati sullo smartphone. Al momento del fermo, l'uomo non ha voluto fornire la password d'accesso al suo computer, che dovrà quindi essere forzato dai reparti informatici. Al suo interno ci potrebbe essere ulteriore materiale pedopornografico. Questo potrebbe ulteriormente aggravare la posizione dell'uomo, già compromessa. Le forze dell'ordine hanno scoperto che l'uomo è un pregiudicato in Germania per i medesimi reati, con numerose pendenze penali per pedofilia. Si trova attualmente recluso in carcere in attesa di giudizio.