"Si prenda una laurea", "Non mi tappa la bocca": scontro tra Bassetti e la Ventura

Sono volati stracci tra Matteo Bassetti e Simona Ventura nell'ultima puntata di Cartabianca. La conduttrice e l'infettivologo sono stati ospiti della trasmissione condotta da Bianca Berlinguer, ma dopo un iniziale dibattito, sono arrivati a uno scontro verbale a causa di alcune dichiarazioni rilasciate dalla Ventura sulle cure a cui si è sottoposta per guarire dal Covid-19.

In collegamento esterno dalla sua abitazione, Simona Ventura ha raccontato la lunga positività al coronavirus, parlando della sua esperienza personale. Nel raccontare l'evoluzione della malattia, la conduttrice ha svelato di non aver avuto sintomi, ma di essersi comunque sottoposta a una terapia d'urto a base di eparina, azitromicina e cortisone. Una profilassi che, normalmente, è riservata ai pazienti Covid-19 che mostrano sintomi importanti. Matteo Bassetti è così intervenuto con decisione per spiegare quanto fosse inopportuno dare informazioni non corrette: " Prescriverle quelle cure è stato un errore. Bisogna evitare di dare informazioni non corrette. Nessuno da la colpa a lei, ma questo non va bene ".

Io mi sono interfacciata con il mio medico. Io ho raccontato il mio caso, non è informazione non corretta. Per lei non è corretto. Però quando ci si trova lì con il Covid-19 è dura

No, qui non è questione di essere corretti o no. Lei fa la conduttrice di un programma televisivo, io faccio il medico. Quindi se permette ascolti quello che i medici dicono, perché sennò se facciamo fare ai conduttori i medici allora non va più bene. Prescriverle quelle cure se lei non aveva sintomi è un errore, lo dobbiamo dire

Simona Ventura ha cercato di giustificarsi, parlando di una terapia assunta in accordo con il medico di famiglia: "". Per Matteo Bassetti le parole della conduttrice sono state l'ulteriore conferma di quanto fosse fuorviante la discussione e ha cercato di chiarire e chiudere la discussione: "".

Il direttore della clinica di malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova ha cercato di far capire quanto fosse pericoloso far passare il concetto delle cure "casalinghe" in un programma del servizio pubblico, mentre Bianca Berlinguer difendeva la Ventura. E dopo aver appreso che la conduttrice si era sottoposta a una lastra, che aveva rilevato un principio di polmonite, è sbottato: " Guardi se facciamo una lastra a tutti quelli che hanno il tampone positivo, il 95% hanno una interstiziopatia. Avere un principio di polmonite non vuol dire avere un'embolia polmonare, non vuol dire curarsi con il cortisone. Questo è importante perché sennò avremo persone che si cureranno in maniera inadeguata e in un servizio pubblico questo bisogna dirlo ".