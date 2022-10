"Alluvioni lampo". Cosa aspettarsi dal meteo

L'annunciato intenso maltempo è giunto sul nostro Paese soprattutto dalla serata di ieri con forti temporali e allagamenti che hanno interessato tutta la provincia di Trapani, da Marsala al capoluogo. Per precauzione, il sindaco ha chiuso scuole, ville, giardini e impianti sportivi. Le piogge, però, interessano da diverse ore anche il Nord-ovest e forti temporali si stanno formando su un mare ancora caldo (il Tirreno) e in procinto di raggiungere le zone costiere. Le condizioni meteo, quindi, sono in forte peggioramento.

"Ecco cosa rischiamo"

Come abbiamo visto sul Giornale.it, la colpa è di un vortice mediterraneo che farà fatica ad avanzare velocemente verso est a causa del "muro" di alta pressione presente sui Balcani. Il direttore de IlMeteo.it, Antoniò Sanò, ha spiegato che " pioverà davvero tanto nei prossimi giorni. Il pericolo più grosso con questo tipo di configurazioni riguarda la stazionarietà dei fenomeni temporaleschi che potrebbero insistere tante ore sulle stesse zone, provocando, nei casi più estremi delle alluvioni lampo" . Quanto accaduto a Trapani potrebbe ripetersi in altre zone del Paese, specialmente quelle tirreniche (Lazio e Campania in primis) e al Sud tra Sicilia, Calabria, Basilicata e Puglia che rischiano importanti accumuli piovosi.

La forza del maltempo

Il meteorologo ha spiegato che i fenomeni potrebbero essere intensi per un mix importante tra aria più fredda in quota e aria molto calda da sud che sarà richiamata " a causa del movimento antiorario delle correnti ". A quel punto il vortice, " dopo aver attraversato il mare e caricatasi di umidità, fornirà un surplus di carburante (energia potenziale) per eventi meteo estremi ", afferma Sanò. Massima attenzione, dunque, sia agli spostamenti nelle regioni interessate ma anche ai bollettini meteo aggiornati dalla Protezione Civile e consultabili qui. Per la giornata odierna, lunedì 10 ottobre, c'è allerta gialla in Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Molise e tutte le regioni meridionali.

Cosa succede nei prossimi giorni

Se martedì 11 ottobre avremo una relativa tregua, da mercoledì una nuova perturbazione colpirà le Isole Maggiori e il Centro-Sud con nuove piogge e temporali anche intensi. Andrà meglio, in questa fase, al Nord dove resisteranno ampi spazi di sereno e le condizioni saranno più asciutte. Il maltempo dovrebbe colpire con forza anche giovediì 13 specialmente la Sicilia ma in generale tutto il Sud. Andrà meglio man manco che si avanza verso nord a parte le Alpi dove non mancheranno fenomeni. Una tregua dovrebbe intervenire da venerdì e durare almeno per tutto il week-end con il ritorno a condizioni stabili un po' ovunque: è ancora presto per dire se l'alta pressione sarà più o meno lunga, sarà necessario aspettare nuovi aggiornamenti.