"Gli agenti compiono atti razzisti". L'ultima fake news dei migranti

Basta poco perché un video diventi virale sui social quando i protagonisti sono le forze di polizia nello svolgimento delle loro funzioni. In queste ore un video proveniente da Vicenza ha sollevato un polverone di critiche contro la polizia di Stato, rea di aver fermato un ragazzo di origine straniera che si rifiutava di fornire le proprie generalità e che si allontanava dai poliziotti che ne richiedevano i documenti. Nell'Italia del buonismo ci sono tutti gli elementi per creare un caso mediatico, anche dove il caso non esiste ma è semplicemente frutto dell'ipocrisia italica che si indigna a senso unico, gridando al razzismo.

Probabilmente chi in queste ore si scandalizza davanti alle immagini che stanno rimbalzando sui social network, da Facebook a Twitter, non si è preso la briga di andare alla fonte della diffusione. Il video arriva da un post pubblicato dal migliore amico del ragazzo fermato, che ha descritto la genesi del fermo, spiegando benissimo quelle immagini. Da quanto si evince dal post pubblicato su Instagram, infatti, pare che pochi minuti prima delle riprese ci sia stata una rissa a Vicenza. Nel pieno dello svolgimento del loro dovere di proteggere la sicurezza pubblica, gli uomini della polizia di Stato si sono mobilitati alla ricerca dei responsabili. Probabilmente attratti dal capannello di ragazzi, si sono avvicinati a loro e hanno chiesto di fornire le generalità e i documenti per il riconoscimento.

Ovviamente lui non c'entrando niente con l’avvenimento accaduto 10 minuti prima, cioè una rissa, sì è rifiutato

Il giovane di origine straniera, professandosi estraneo ai fatti, si è rifiutato di mostrare i suoi documenti ai poliziotti e di fornire le sue generalità alla richiesta, ripetuta diverse volte, delle forze dell'ordine. "", scrive l'amico. Oltre a non adempiere alla richiesta dei poliziotti, il ragazzo ha cercato di allontanarsi dagli agenti in servizio che continuavano a chiedere l'esibizione dei documenti. Vista la reticenza del ragazzo all'identificazione ma, soprattutto, l'intenzione di smarcarsi dagli agenti allontanadosi da loro, uno dei poliziotti ha proceduto aldel giovane, immobilizzandolo per evitare che continuasse a spostarsi, sottraendosi all'identificazione.

Ragazzi aiutatemi a condividere questo atto di razzismo

Tutto questo è avvenuto sotto gli obiettivi puntati degli smartphone e sotto le grida scomposte degli altri giovanissimi, probabilmente fomentati dal martellamento di immagini propaganda del movimento black liver matters. Hanno forse pensato potesse ripetersi quanto accaduto con George Floyd. A un certo punto si vede anche il gruppo di giovani che accerchia il poliziotto e lo trattiene per liberare quello che era stato fermato precedentemente. Il ragazzo che per primo ha condiviso il video ha anche dichiarato che il poliziotto avrebbe cercato di estrarre laper puntarla contro di lui, fatto che non si evince dalle immagini. "", scrive chi ha condiviso il video su Instagram.