Si stacca una ruota mentre decolla: cosa è successo al Boeing

Preoccupazione ma nessuna conseguenza di rilievo dopo la caduta di una delle ruote del Boeing 747 Dreamlifter subito dopo il decollo dall'aeroporto "Marcello Arlotta" di Taranto. La notizia è rimbalzata sui social assieme a numerosi video e foto dell'accaduto. Anche Flightaradar24 ne ha dato notizia tramite un tweet in cui spiega che l'aereo, modificato per trasportare i componenti del 787, è regolarmente in rotta " verso lo stabilimento di produzione della Boeing a Charleston ".

Cosa è successo

In fondo al pezzo abbiamo pubblicato un video amatoriale dall'account Boardingpass: si vede l'enorme aereo (il secondo più grande al mondo) prendere la consueta rincorsa sulla pista dell'aeroporto e, nel momento in cui ha effettuato la staccata, si vede la ruota cadere e rimbalzare per alcune centinaia di metri fin quando non ha arrestato la propria corsa nei pressi di un vigneto. Per fortuna, le numerose ruote che compongono il Boeing non daranno problemi in fase di atterraggio a destinazione.

Le ipotesi social

Sull'accaduto sono iniziati i primi commenti degli utenti che hanno assistito, increduli, al filmato. " Non è la prima volta che succede - twitta un utente in risposta al post di Flighradar - La mia ipotesi migliore è che hanno sostituito quella ruota senza serrarla correttamente oppure hanno dimenticato di installare nuove copiglie nei bulloni che tengono il dado centrale. L'atterraggio non sarà un problema, è la ruota che si stacca che può distruggere qualsiasi cosa sul suo cammino" . Per fortuna, infatti, la ruota è caduta subito dopo il decollo in una zona disabitata: immaginate cosa sarebbe potuto succedere se fosse piovuta dal cielo in un'altra fase del volo e magari sopra case o centri abitati.

Ecco quanto pesa

Questa tipologia di aereo, utilizzato come cargo, possiede pneumatici alti 1,25 metri, spessi quasi 50 centrimetri ma soprattutto pesanti, ognuno, circa 122 chili. Il Corriere della Sera ha provato a mettersi in contatto con la Boeing ma non è seguita alcuna risposta in merito alla vicenda. Come riporta un sito specializzato, questa tipologia di aereo detiene il titolo del Guinness World Record quale " caricatore per aerei più lungo del mondo ". Le dimensioni di questo Dreamlifter sono circa un terzo della lunghezza e metà della larghezza di un campo da calcio e vengono utilizzati per le componenti dei 787 che vengono ormai trasportati in questa maniera dal 2008.